Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 18 Kasım - 25 Kasım haftasının kazananı bugün belli oluyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve TV8'de hafta içi her akşam ekranlara gelen yarışmanın bugünkü finali ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...