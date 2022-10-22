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Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının birincisi kim oldu? 21 Ekim Cuma günü Yemekteyiz yarışmasının birincisi kim oldu?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen yarışmaya, her hafta beş yarışmacı katılıyor. En yüksek puanı alan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. İşte, 21 Ekim Cuma gününün kazanan ismi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının birincisi kim oldu? 21 Ekim Cuma günü Yemekteyiz yarışmasının birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün TV 8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında, Cuma günleri büyük final yaşanıyor. Yarışmacılar tüm hafta rekabet ettikten sonra aralarından bir kişi, 50 bin TL'ye sahip oluyor. Peki, 21 Ekim Cuma günü Yemekteyiz yarışmasının birincisi kim oldu? İşte, detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Haftanın birincisi son gün yarışmacısı Serap Hanım oldu. Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile haftanın birincisi ve 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi Ayfer ve Emrah oldu.

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