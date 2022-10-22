Hafta içi her gün TV 8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında, Cuma günleri büyük final yaşanıyor. Yarışmacılar tüm hafta rekabet ettikten sonra aralarından bir kişi, 50 bin TL'ye sahip oluyor. Peki, 21 Ekim Cuma günü Yemekteyiz yarışmasının birincisi kim oldu? İşte, detaylar...