Zwolle - Heerenveen karşılaşma önü

Zwolle ve Heerenveen, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Zwolle, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Heerenveen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 238 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zwolle kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Heerenveen sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Zwolle son hafta oynanan Az Alkmaar maçında 6-0 yenildi.

Heerenveen, Feyenoord karşılaşmaında 2-3 yenildi.

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