Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü! Kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, 5 günde mega kentin aldığı yağışın ardından 1 puan yükselerek yüzde 23.50'ye ulaştı. Bugün itibariyle İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre sağanakla artan doluluk oranı, 28 Eylül'deki oranın altına inerek yüzde 22.36'ya düştü

Habertürk Giriş: 12.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:19 facebook

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