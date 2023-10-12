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        Haberler Gündem Güncel Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali! - Haberler

        Bağdat Caddesi'nde kaydedildi! Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali

        İstanbul Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. İlçede Bağdat Caddesi'nde kaydedilen görüntüde bir hafriyat kamyonu zikzak çizerek ilerledi ve kırmızı ışık ihlali yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:23
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        Kadıköy'de hafriyat kamyonu sürücüsü Bağdat Caddesi trafiğe aldırış etmeden seyretti.

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        DHA'nın haberine göre hafriyat kamyonu sürücüsünün caddede tehlikeli bir şekilde ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kaydedildi.

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        Olay, Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal mevkiinde meydana geldi.

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        İddiaya göre caddede ilerleyen 34 KM 0604 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, tehlikeli hareketler yaparak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

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        Kuralları hiçe sayan sürücü kırmızı ışık ihlali yaparak caddede ilerlemeye devam etti. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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        Görüntülerde, hafriyat kamyonu sürücüsünün Bağdat Caddesi'nde zik zak çizerek ilerlediği ve kırmız ışıkta durmadığı da görülüyor.

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        #haberler
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