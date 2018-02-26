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Bu hafta ev ve aile hayatınız için bir borcun veya kredinin altına girebilirsiniz. Karşınız birçok yerden şans ve fırsatlar gelebilir ve siz bu şansları kaçırmak istemeyeceksiniz. Özellikle Perşembe ve Cuma günlerini hem parasal konularda, hem de aile işlerinizde etkili bir şekilde değerlendirmeye çalışın.