Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 26 Şubat - 4 Mart haftası burç yorumunuz...
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KOÇ BURCU
Bu haftabaşı duyacağınız bazı şeyler ailenizle beraber sizi destekleyen bazı kararlar almanıza neden olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Özel hayatınızda sevdiğiniz insandan duygularınızı gizlememeye ve gayet açık olmaya çalışmalısınız. Yeni insanlarla bir araya gelmek sizi mutlu edebilir.
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Bu hafta yabancılarla yapılacak olan işleriniz, eğitim ve iş hayatınızdaki uğraşılarınız ve mücadeleleriniz sürerken, beklenmedik bir şekilde insanların sizinle uğraştığını görebilirsiniz sevgili Koçlar.r.
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Yine de siz hiç moralinizi bozmayın kendi bildiğinizden şaşmayın ve gereksiz özveriden uzak durun. Çarşamba ve Perşembe günleri sezgileriniz güçlü çalışabilir. Kendinizi ruhen yenileyebilir, size yarayacak ruhsal çalışmalardan fayda sağlayabilirsiniz. Planlarınızda önsezilerinizi es geçmeyin.
4
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Cuma günü sabaha karşı oluşan Dolunay, sağlığınızı ve günlük beslenme alışkanlıklarınızı tetikleyebilir. Günlük iş hayatınızın akışındaki değişimler sizi ruhen zorlayabilir. Uykusuzluk, tedirginlik, endişelerden uzak durmalısınız.
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Bir yandan da iş hayatınızda, günlük iş akışınızın düzeninde değişimler oluşabilir. Hiç istemeseniz ve gereken güce sahip olduğunuzu düşünmeseniz bile bu Dolunay da işlerinizi iyi takip edin. İstediğiniz işlerin ve şansların karşınıza geldiğini görebilirsiniz.
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BOĞA BURCU
Haftaya iletişim konularınız aktif olarak başlıyorsunuz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Sevdiklerinizle, akraba veya kardeşlerinizle yapacağınız organizasyonlardan fazlasıyla keyif alabilirsiniz.
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7|51
Bu hafta ortak işlerinizde, sosyal ortamlarınızda ve özel hayatınızda önemli görüşmeler altında olacaksınız. Oldukça şanslı bir dönem.
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8
8|51
Perşembe ve Cuma günleri sosyal çevrenizin hareketliliği başınızı döndürebilir. Bu ay özel hayatınız ve ikili ilişkilerinizde güzel fırsatlarla ve şanslarla karşılaşacaksınız. Kalbiniz boşsa arkadaşlarınız size birini tanıştırabilirler veya bir arkadaşınızla aşka yelken açabilirsiniz.
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9|51
Cuma günü sabaha karşı oluşan Dolunay aşkı karşınıza getirebilir. Sosyal ortamlarda tanışacağınız veya tanışmış olduğunuz bir insanla kendinizi aşkın ortasında bulabilirsiniz. Bu dolunay özel hayatınıza daha fazla vakit ayırmanız gerekebilir.
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10|51
Hayatınızda biri varsa arkadaşlarınızın konuları veya olayları sevdiğinizle aranızı gerebilir, en fazla bu etkiye dikkat etmelisiniz. Maddi konularda gereksiz çıkışlara, sosyal ortamlarda takışmalara karşı dikkat edin.
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11|51
İKİZLER BURCU
Bu haftabaşı, daha somut ve elle tutulur işlerin peşinden gitmeye önem gösterebilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Parasal konular da ön planda olacak. Bu haftabaşı yoğun iş görüşmeleriniz, farklı konu ve olaylar etrafınızda cereyan edebilir. Hayatı ilginç bulabilirsiniz.
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Çarşamba ve Perşembe günleri işlerinizi düzene sokabilir, güzel anlaşmalar yapabilir, fırsatların artmasıyla iş ve hizmet alanlarınızda istediğiniz şartlara ve fırsatlara sahip olabilirsiniz. Bu haftayı iş görüşmeleriniz ve anlaşmalarınız açısından es geçmeyin.
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Cuma günü sabaha karşı oluşan Dolunay, ev, aile ve yuva alanlarınızda hassas ve duygusal sonuçları karşınıza getirebilir. Önemli bir aile işine odaklanabilir, bir meseleyle karşı karşıya kalabilirsiniz.
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14|51
Yine bu dolunay, kendi aileniz veya eşinizin ailesi arasındaki konular önem kazanabilir. Her iki taraf arasında denge kurmaya özen göstermelisiniz. Göz önünde olacağınız ortamlarda sinirli yapınızı, söylemlerinizi Perşembe günü kontrol etmeye çalışın.
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YENGEÇ BURCU
Bu haftabaşı, kişisel isteklerinize ulaşabilir, eviniz, ailenizle vakit harcamayı tercih edebilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Önünüzdeki seçeneklerin fazla olması hangi yöne gitmeniz gerektiği konusunda sizi zorlayabilir. Maddi konularda sıkıntılarınızı alacağınız yardımlarla halledebileceksiniz.
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Bu hafta daha az samimi olduğunuz, yeni tanıştığınız insanlarla yapacağınız işler ön planda olacak sevgili Yengeçler. Seyahatleriniz, yurtdışı bağlantılı işleriniz, hukuki alanlarınızda önemli kapılar aralanabilir.
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17|51
Hayatınızda bir insan yoksa bu dönem yolculuklar esnasında hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa beraber yapılacak gezi veya seyahat planları ilişkinizi heyecanlı tutabilir. Çarşamba ve Perşembe günleri bu anlamda şansınız yüksek olacak. Sanata dayalı işlerinizde güzel çalışmalar karşınıza gelebilir.
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Cuma günü sabaha karşı oluşan Dolunay, yakın çevrenize dikkat çekecek. Uzun ve geniş vadeli konularla ilgilenirken daha kısa vadeli ve yakın çevrenizde dönen olaylarla ilgileneceksiniz. Akraba veya kardeşlerinizin hayatındaki olaylar bu dolunayda karşınıza gelebilir.
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İletişim işlerinizde bazı tamamlanmalar ve sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz. Yine bu Dolunay, kısa vadeli eğitim konularına, eğitim gezilerine ilginizi arttırabilir. Eğitime dayalı işlerinizde de önemli sonuçlarla ilgilenebilirsiniz. Perşembe günü dış ortamlarda sinirli ve agresif yapınızı kontrol etmeye çalışmalısınız.
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ASLAN BURCU
Bu haftabaşını kendinize ayırmak, biraz geri planda durmak isteyebilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Dinlenmek ve sakin durmak güzel bir haftabaşı geçirmenize neden olacak. Dış ortamlardan alacağınız teklifleri kendinizi çok zorlamadan değerlendirebilirsiniz. Özel hayatınızda huzurunuzu istikrarınızı sağlamak önemli olacak.
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Bu hafta ev ve aile hayatınız için bir borcun veya kredinin altına girebilirsiniz. Karşınız birçok yerden şans ve fırsatlar gelebilir ve siz bu şansları kaçırmak istemeyeceksiniz. Özellikle Perşembe ve Cuma günlerini hem parasal konularda, hem de aile işlerinizde etkili bir şekilde değerlendirmeye çalışın.
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Cuma günü sabaha karşı oluşan Dolunay’la birlikte elinize para geçebilir. Tam da aile hayatınız için yapacaklarınızı devreye sokmuşken, bu dolunay parasal konularda size destek atacak.
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Parasal dengenizi, harcamalarınızı, getirilerinizi bu dolunayda dengede tutmalısınız. Riskli adımlar, eğlence, çocuk veya aşk hayatınız için yapacağınız harcamalar Perşembe günü sizi sinirli kılabilir.
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BAŞAK BURCU
Bu haftabaşı, sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla yapılacak planlar ve programlar devreye girmeye başlayacak sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Geleceğe dair yapılacak akıllıca planlar uzun dönemde size kazandırabilir. İş hayatınızda fırsatlı ve güzel gelişmeleri yakalayacağınız bir hafta.
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Bu hafta özel ilişkilerinizde bazı sinirli ve tepkisel konuşmalarınız artarken, diğer yandan inatçı yapınızla elinizdeki ilişkinizi didiklemeye meraklı olabilirsiniz. Yakın çevrenizden alacağınız iş fırsatlarıyla ortaklı işler, yeni projeler Perşembe ve Cuma günleri uygulamaya konulabilir. Yine bu tarihlerde yakın çevrenizde iletişim halinde olduğunuz bir insandan ilişki teklifi alabilirsiniz.
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Cuma günü sabaha karşı oluşan Dolunay, kişisel hayatınız için vereceğiniz önemli kararları gündeme getirebilir. Özel ilişkilerinize odaklı olduğunuz bu dönemde Dolunayla birlikte ilginizi kendinize, yapacaklarınıza, girişimlerinize, fiziki sağlığınızla ilgili konulara kaydırabilirsiniz. Özel hayatınızda alınacak bir karar, kişisel hayatınızda önemli duygusal sonuçları karşınıza getirebilir.
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TERAZİ BURCU
Bu haftabaşı, iş alanlarınızda, toplum önü çalışmalarınızda sorumluluklarınız üzerinize yük olabilir yine de hayatınızı destekleyecek adımlar içerisine girebilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler.
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Kariyer adımlarınız ve iş konularınız bu hafta oldukça önemli. Diğer yandan özel hayatınızda anlaşmazlıklarınızı tepkilerle değil, konuşarak çözmeye çalışın.
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Bu hafta iş kollarınızdaki güzel ilişkiler size para getirisi sağlayabilir sevgili Teraziler. Attığınız adımların karşılığını maddi olarak görebilirsiniz. Perşembe ve Cuma günleri bu anlamda şansınızın iyi olacağı günlerden. Karşınıza gelecek olan yeni iş teklifleri keyfinizi arttırabilir. Karşınıza gelecek olan olasılıkları seveceksiniz.
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Cuma günü oluşan Dolunay, stresinizi arttırabilir. Bir olayın iç yüzüyle veya kadersel bir takım olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aslında Mart başında o kadar güzel gelişmeleriniz olacak ki, karşınıza gelecek olan bu geri plandan işleyen olayları çok fazla kendinize dert etmemelisiniz.
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Belki de canınızı sıkan fedakarlıklarınızın ve iyiliklerinizin size dönüş şekli olabilir. Olayları çok fazla gözünüzde büyütmeyin ve bu dolunayda sağlığınıza da dikkat edin sevgili Teraziler.
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AKREP BURCU
Bu haftabaşı, farklı ortamlar ve insanlarla değişik planların içerisinde olacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. İsteksiz ve sabırsız tutumlar akşam saatlerinde yoğun olabilir. Yine de bu hafta aile büyüklerinizle yapacağınız bazı konuşmalar geleceğinizle ilgili endişelerinizi yokedebilir.
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Bu hafta aşk dolu, keyif dolu, anlayış dolu etkiler altında olacaksınız sevgili Akrepler. Hayatınızın amacı ve anlamı aşksa kendinizi bulutların üzerinde uçuyormuş gibi hissedebilirsiniz.
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Perşembe, Cuma ve Pazar günleri bu anlamda şans rüzgarlarının sizin için estiğini göreceksiniz. Sanata dayalı işlerinizde, hobilerinizde, eğitim hayatınızda, riskli işlerinizde karşınıza çok güzel fırsatlar gelebilir. Hayat sizi destekleyecek.
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Cuma günü sabaha karşı oluşan dolunayda, sosyal çevrenizdeki hareketliliğin hayatınıza yandığını göreceksiniz. Etkinlikler ve davetlerde insanlar güzelliğinizin, enerjinizin sırrını sorarlarsa nedeninin, aşk, keyif, güzel işler veya bebek olacağı çok aşikar.
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Diğer yandan bu Dolunayda arkadaş ilişkilerinizde bazı kararlar ve sonuçlar almaya yatkın olabilirsiniz. İşten elde edilen gelirlerinizde hassaslıklar oluşabilir. Maddi konularda para harcamalarınız üzerinizde gerginlik yaratabilir, bu etkiye Perşembe günü dikkat edin.
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YAY BURCU
Bu haftabaşı, ortaklaşa para alanlarınıza yoğunlaşacak, kendi iç dünyanızla daha fazla haşır neşir olacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Arkadaşlarınızla evinizde yapılacak planlar sizi fazlasıyla mutlu edebilir. Sevdiklerinizle iletişiminizi bu hafta içinde güçlü tutacaksınız.
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Bu hafta Perşembe ve Cuma günleri huzurunuz, hali vaktiniz yerinde görünüyor. Kendinizde farkettiğiniz ve üzerine gittiğiniz değişimlerle aile ortamlarınızda kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Yuva kurmak isteyenler için hazırlıklarını başlattıkları veya tamamladıkları rahat bir süreç olabilir. Evle ilgili konularda şanslarınız ve fırsatlarınız bu hafta yüksek akacak.
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Cuma günü sabaha karşı oluşan Dolunay, kariyer ve iş alanlarınızda hassas ve hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Ailenize ve kendi iç dünyanıza odaklandığınız bu dönemde önemli işler için harekete geçmek ve koşturmak durumunda kalabilirsiniz.
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Aileniz ve işiniz arasındaki ince çizgiyi ve dengeyi sağlamaya çalışın. Yine bu dönemde önemli bir iş karşınıza gelebilir. Bazı düşüncesiz hareketlerinizle Perşembe günü aile hayatınızda sevdiklerinize karşı çıkışlarınız ve tepkileriniz yüksek olabilir.
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OĞLAK BURCU
Bu haftabaşında sevdiğiniz insanla yapılacak güzel planlar, sizi keyiflendirebilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Yakın çevrenizde bulunan insanlarla da bir arada bulunabilirsiniz. Düşüncelerinizde gitgelleriniz bu aralar fazla olmasına rağmen maddi konularda daha istikrarlı olacaksınız.
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Mart ayının başında, Perşembe ve Cuma günleri planlanan işleriniz tıkır tıkır işleyebilir. Yeni tanıştığınız insanlardan girişimleriniz adına büyük şanslar görebilirsiniz. Sosyal çevre bağlantılarınızı iyi kullanacak, yeni işlerin startını vermekten çekinmeyeceksiniz. Yaptığınız işlerde Bu hafta kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.
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Cuma günü sabaha karşı oluşan Dolunay zamanında bir seyahat, iş fırsatı, tatil imkanı ortaya çıkabilir. Bir kurs veya uzun zamandır istediğiniz bir seminer, geleceğe yönelik bir adım ilginizi büyük konulara ve olaylara kaydırmanıza neden olacak.
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Uzak yerlerde bulunan akrabalarınızdan haberler alabilir ve onlar için seyahat yapabilirsiniz. Hayatınızda bazı engellerle karşılaşırsanız bu küçük olumsuzlukların Perşembe günü sizi fazla gerginleştirmesine izin vermeyin.
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KOVA BURCU
Bu haftabaşında çalışma koşullarınıza odaklanacak ve parasal konularda harcamaya meyilli olacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Özel hayatınızda bencilliğinizi ve kendinize düşkünlüğünüzü kontrol etmeye çalışın. Kendinize yapacağınız yatırımlar bu hafta hızlanıyor.
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Mart ayında kazançlarınız ve harcamalarınız arasında gidip gelebilir, sosyal çevrenizdeki aktiviteler ve arkadaşlarınız için fazlasıyla para harcayabilirsiniz. Bu paraları harcamaktan korkmayın çünkü bu hafta Perşembe ve Cuma günleri misli misli karşılığı gelecek, iş fırsatlarınız parasal konularda yüzünüzü güldürecek. Önemli iş teklifleri ve görüşmeleriyle karşılaşacaksınız.
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Cuma günü sabaha karşı oluşan Dolunay ortak para alanlarınızda gerçekleşiyor. Eşinizin veya partnerinizin hayatındaki maddi değişimler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Bir miras, borç, ödeme, sigorta veya vergi işleriyle uğraşabilir veya kredi ödemeniz varsa onunla ilgili konuların öne çıktığını görebilirsiniz. Her halükarda para meselelerinde ölçü ve denge bu dolunayda önem kazanıyor.
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BALIK BURCU
Bu haftabaşında, aşk hayatınız ve eğlence alanlarınız hareketlenmeye başlayacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Kafanızı rahatlatmak ve biraz daha hayatın eğlenceli yanlarına odaklanmak isteyeceksiniz. Özel hayatınızda bu hafta sevdiğinizden güzel teklifler ve destekler almanız mümkün.
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Mart başında karşınıza güzel bir iş, yurtdışı gezisi veya işi gelebilir. Eğitim hayatınızda da sizi geliştirecek bir kurs veya seminere katılabilir, genişleyen hayat felsefenizle hayata büyük bir umut ve keyifle bakabilirsiniz.
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Perşembe, Cuma ve Pazar günleri bu anlamda şanslı günleriniz. Yine işlerinizde tam düşündüğünüz ve hayal ettiğiniz işler, konuşma ve görüşmeler karşınıza gelecek.
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Cuma günü sabaha karşı oluşan Dolunayla birlikte dikkatinizi özel hayatınıza çeviriyorsunuz. Birkaç gün boyunca ikili ilişkilerinizde, özel hayatınızda önemli kararlar oluşabilir. Sevdiğiniz insanın hayatına göre davranabilir veya yeni bir ilişkinin temellerini atabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın hayatında da önemli sonuçlar ve olaylar oluşabilir. Taşınmayla ilgili konular öne çıkabilir.
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