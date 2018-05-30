Kütahya'da geçirdiği kaza sonrasında iki kulağı da duymayan Rıfat Karadeniz, takılan ‘biyonik kulak’ (koklear implant) ile yeniden duymaya başladı.
GEÇİRDİĞİ KAZA YÜZÜNDEN İKİ KULAĞI DA DUYMUYORDU
İHA'nın haberine göre; DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBB Uzmanı Prof. Dr. Nadir Yıldırım başkanlığındaki ekip tarafından Kütahya'da ilk defa 58 yaşındaki bir hastaya biyonik kulak (Koklear İmplant) takıldı. Yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kaza sonrasında iki kulağı da duymayan Rıfat Karadeniz, cihazın kulağa takılması ile yeniden duymaya başladı. İlk sözleri "Çok mutluyum" olan Karadeniz, “Şu an tam anlayamıyorum ama zamanla anlaşacağız. Daha önce tıkalı olduğundan şimdi sizin söylediklerinizi pek anlayamıyorum. Ama durdukça, cihaza alıştıkça sizi daha iyi duyacağım ve anlayabileceğim. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.
Eşi duymaya başladığı için çok sevinçli olduklarını söyleyen Hatice Karadeniz, “Hocalarımızdan Allah razı olsun. Şu an çok sevinçliyiz. Daha önce duymuyor diye çok üzülüyorduk. Ama aylar sonra eşimin de duyacak olmasından çok mutluyuz. İnşallah ilerleyen zamanda daha iyi duyacak. Eşim geçen sene Ramazan ayının ilk gününde iş yerinde traktörden düşmesi sonucunda geçirdiği kaza sonrasında iki kulağı da duymamaya başladı. Zor günler geçirdik. Eşim çalışamıyor, doktorlar da çalışamaz diyor” diye konuştu.
"İŞİTME KAYBI BİR ENGEL DEĞİL"
Biyonik kulak tedavisinin iki aşamadan oluştuğunu dile getiren KBB Uzmanı Prof. Dr. Nadir Yıldırım, “Rıfat Karadeniz ilk biyonik kulak ameliyatı yaptığımız hastamız. Bu günde cihazın açılışını yapıyoruz. Cihaz 2 aşamadan oluşuyordu. Bir parçasını ameliyat ile takılmıştı zaten, bugün de dış parçasını takıp işler hale getireceğiz. Rıfat Bey sizin, benim duyduğum sesleri duymayacak. İşitmeyi sonradan kaybettiği için daha öncesinde bir işitme hafızası var hastamızın. Duyduklarını sizin jest ve mimiklerinizi de kullanarak anlamlandırabilecek” dedi.
Biyonik kulak işleminin bir süreç olduğunu ve daha önceden bir değerlendirme yapıldığını, ilk olarak hastayı işitme cihazı ile denediklerini aktaran Yıldırım, “Psikolojik durumuna bakıyoruz, daha sonra ameliyatı yapıyoruz ve en son rehabilitasyon süreci var. Dolayısı ile bu işlem sadece ameliyat yapmak ile bitmiyor” şeklinde konuştu.
Tedavi sürecinin yetişkin hastalarda farklılık gösterdiğini söyleyen Uzm. Odyolok Merve Bayri ise, “Yetişkin hastalarda farklılaşıyor, hastanın önceki işitsel deneyimi bunu etkiliyor. Baktığımızda bu süreç 3 ila 6 aylık bir sürece ihtiyaç var. Hem ayarları ile birlikte hem de rehabilitasyon ile bu süreç 1 yıla kadar da uzayabiliyor” dedi.
Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Kütahya İl Temsilcisi Nimet Sarıkaya, “İşitme kaybı bir engel değildir. İşitme kaybının tedavisi vardır. Biyonik kulak uygulanan hastalar duyabiliyorlar. Bizde bunu duyurmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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