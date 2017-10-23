Amerika'ya kızdı, çocuklarının pasaportlarını yaktı

Adana'da yaşayan Osmaniyeli Ahmet Çolakerol ile Asuman Çolakerol 17 yıl önce evlendi. Çift, 45 günlük evliyken tatil için gittikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ( ABD) New York eyaletinde kalmaya karar verip orada işçi olarak çalışmaya başladı. Bu sırada çiftin Raziye Aleyna ve Ömer Tarık isimli 2 çocukları oldu. Yasa gereği Çolakerol çiftinin doğan 2 çocukları Amerikan vatandaşı oldu. 2007 yılında ise Çolakerol ailesi iş kurmak için Adana'ya temelli dönüş yaptı.

ÇOCUKLARININ PASAPORTLARINI YAKTI

İHA'nın haberine göre, toplam 3 çocuğu olan ve 2 çocuğu çifte vatandaş olan Ahmet Çolakerol, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası çocuklarının Amerikan vatandaşı olmasını istemezken, 9 Ekim'de başlayan vize krizinin ardından evlatlarının pasaportlarını yakmaya karar verdi.

"AVRUPA VE AMERİKA, FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MERKEZİ"

Çocuklarının vatandaşlık pasaportlarını yakmadan önce açıklamalarda bulunan Çolakerol, "Biz Amerika'ya yıllardır müttefik gözüyle bakan ve gerçekten seven insanlardık. PKK'nın altından Amerika çıktı. Amerika PKK'ya devlet kuruyor. Avrupa ve Amerika, FETÖ terör örgütünün tamamiyle merkezi haline geldi. Bunların arkasından vize krizi çıktı birde. Vize krizi ne demek. Şimdi benim vatandaşıma sen Türk vatandaşıma vize uygulaması yapıyorsun. Bir dakika Amerika sen kimsin ya" diye konuştu.

"ARTIK UYANDIK, İHTİYACIMIZ YOK"

Ahmet Çolakerol, çocuklarının resmi olarak da Amerikan vatandaşlığından çıkartılması için devletten yardım isteyerek, "Şimdi pasaportları yakacağım. Memleketin üniversiteleri bize yeter. Amerika'ya gidip doktora, mastır yapmasınlar. Bizim safımız belli. Biz devletimizin yanındayız. PKK terör örgütü açıklaması yaptılar. Bunu bilmiyor musun. Ayağındaki botlarına kadar senin. Zırhlı araçlarına kadar senin. Kimi kandırıyorsun. Artık uyandık. İhtiyacımız yok. 2 tane çocuğumun pasaportlarını yakacağım. Resmi olarak da çıkartılmasını istiyorum. Hiçbir gereği yok. Bu memleket bize yeter." dedi.

"SEN KİMSİNDE VİZE SINIRLAMASI YAPIYORSUN"

Amerika'nın tavırlarının da yanlış olduğunu ifade eden Çolakerol, kendisine Amerika'da vatandaşlık verilmediğini de belirterek, "Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk değiliz her yerde varız. Amerika'nın bu tavırları çok yanlış. Sen kimsin de vize sınırlaması yapıyorsun. Niye ben Amerika vatandaşı değilim ama çocuğum Amerika vatandaşı. Çünkü benim çocuğum orada onlara göre asilime olacak Amerikan hayranı olacak sonra gelecek Türkiye'de Amerikalıların lehine emperyalizmin, kapitalizmin uşaklığını yapacak. Yok böyle sistem" açıklamasında bulundu.

Ahmet Çolakerol, konuşmasının ardından çocuklarının pasaportlarını ateşe verdi.

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