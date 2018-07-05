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Diş taşı ve plak oluşumunu kolaylaştırır, tad alma duyusunu azaltır, ağız içindeki bakterilerin çok daha mutlu bir şekilde yayılmasına sebep olur. Hiçbir lezzetin sunumunu, idrak edemeyecek duruma getirmesi bu tütün maddesinin yine başarılarından sadece birkaç tanesi. Ağız sağlığı ve diş kliniklerinde, biz hekimlerin, dişe yönelik müdahalelerimiz esnasında, kişiye sigara tüketimi olup olmadığını sormamızın nedenlerinden biri de, yapılan müdahale sonrasında, iyileşme sürecini olumsuz yönde etkileyeceğidir” diye konuştu.