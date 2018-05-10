Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa'dan ilk kez bir takım finale yükselirken, Ege Bölgesi'nden ise en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986'da finalde Bursaspor'a kaybetmişti. Kupanın yarı final ayağında Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran Teleset Mobilya Akhisarspor, finalde de Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupanın sahibi olarak tarih yazdı!

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve bitime 2 hafta kala topladığı 36 puanla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan önünde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada bu sezon çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Kupaya katıldığı 4. turda Anagold 24 Erzincanspor, 5. turda Ankara Demirspor'u eleyen yeşil-siyahlı ekip, son 16 turunda Boluspor, çeyrek finalde ise Kayserispor'u saf dışı bıraktı. Ege ekibi, finalde Fenerbahçe'yi devirerek kupanın sahibi oldu.

KUPANIN EN GOLCÜLERİ, SAHADA YOKTU!

Yarı finalde de Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada şimdiye kadar 18 gol atıp kalesinde 7 gol gördü. Ege temsilcisinde dörder golle kupanın en golcü isimleri konumunda bulunan ve Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora ile cezalı Yevgen Seleznov Fenerbahçe karşısında forma giyemedi. Teleset Mobilya Akhisarspor'da cezalı Milan Lukac da yarın takımını bıraktı.

OKAN BURUK İLKİ YAŞADI!

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve Beşiktaş formalarıyla 6 kez kupa sevinci yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak kupayı kazandı! Yeşil-siyahlı ekibin kadrosunda bulunan Bilal Kısa ile Olcan Adın daha önce Galatasaray'da kupayı kazanmıştı.

FENERBAHÇE'YE HİÇ KAYBETMEDİ!

Akhisarspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de üç kez karşılaştığı Fenerbahçe'ye mağlup olmadı! Ege temsilcisi, evinde 1-0 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli kayıplar yaşatmıştı. Akhisarspor, sarı-lacivertlileri, kupada da mağlup etmeyi başardı.