Akkuyu Nükleer Santralı’nın temeli seneye atılacak Akkuyu nükleer santrali ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Soçi ziyaretinde 4 bin 800 megavat gücündeki Akkuyu Nükleer Santralı’nın “beton dökme” törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etti. Bu davet, gözlerin Ankara’ya tören hazırlıklarına çevrilmesine yol açtı. Akkuyu Nükleer AŞ yönetimi, “beton dökme” töreni için bir organizasyon şirketi ile görüşmelere başladı. Şirket, bu yıl tamamlanmadan törenin yapılmasını hedefliyor. Hazırlıkların tamamlanmaması halinde yeni tören yılın ilk aylarında gerçekleştirilecek. Törene, Erdoğan ve Putin’in de katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Rusya’da görüştüğü Putin’i Akkuyu Nükleer Santralı’nın beton dökme töreni için Türkiye’ye davet etmişti

TEMEL İNŞAAT LİSANSI SONRASI ATILACAK

Nükleer alanda “beton dökme”nin ne anlama geldiğini, enerji yönetimi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) kısa süre önce Akkuyu Nükleer AŞ’ye inşaat lisansının ilk aşamasını oluşturan “sınırlı çalışma izni”ni verdiğini anımsatarak şöyle açıkladı: “Şirket, bu konuda hazırlıklarını tamamladı. Beton dökme töreni, bu kapsamda yapılacak. Bu, santralın temelinin atıldığı anlamına gelmiyor. Santralın kurulacağı alanda yapılacak bir işlem” dedi.

Kaynaklar, santralın bin 200 megavatlık ilk ünitesinin temelinin ne zaman atılacağı sorusu üzerine, “Akkuyu Nükleer AŞ’ye henüz inşaat lisansı verilmedi. Şirket, inşaat lisansı için yasal hazırlıklarını sürdürüyor, öngörülen belgeleri tamamlamak amacıyla çalışıyor” dedi.

Kaynaklar, inşaat lisansında gelinen aşamayla ilgili olarak da “TAEK Nükleer Güvenlik Dairesi uzmanları, Ön Güvenlik Analiz Raporu’nu değerlendiriyor. Uzmanlar, sahada yapılan çalışmaları da inceliyor. Bunlar tamamlandıktan sonra inşaat lisansı başvurusuna ilişkin rapor düzenlenecek. TAEK’in olumlu görüşünün ardından, Akkuyu Nükleer AŞ’ye inşaat lisansı verilecek” diye konuştu. İnşaat lisansının 2018 yılının ilk yarısında verilmesi hedefleniyor. Ulusal ve uluslararası teknik, idari ve güvenlik koşullarının sağlanmasının ardından yılın ikinci yarısında santralın temelinin atılabileceği belirtiliyor.

- Akkuyu NGS için şirkete 15 Haziran 2017’de yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli üretim lisansı verildi.

- Tamamen işletmeye alınmasından sonra Türkiye’nin elektrik enerjisi talebinin yüzde 6-7’sini karşılaması öngörülüyor.

- Santralın Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine yetiştireceği beyan edilmişti.

KOMMERSANT’TAN VİZESİZ REJİM SİNYALİ

Soçi’deki Erdoğan-Putin zirvesinde ana gündem maddesi Suriye olurken, diğer yandan Türk vatandaşları için yeniden “vizesiz rejim”e dönülmesi talepleri de bir kez daha öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında, 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için tüm engellerin kaldırılması gereğine vurgu yaparken ilk olarak vize muafiyetine dönülmesi talebini dile getirdi.

YENİDEN DÖNÜLECEK

Başkan Putin ise bu konuda net bir açıklama yapmadı. Ancak Soçi’deki başkanlık konutu Boçarov Ruçey’de yapılan zirveyi izleyen, Kremlin’e en yakın gazetecilerden biri olarak bilinen Kommersant muhabiri Andrey Kolsenikov, vize rejimi konusunda çok önemli kulis bilgilerini paylaştı. Kolesnikov, gazetesindeki zirve yazısında, “Kommersant’ın aldığı bilgiye göre Rusya ile Türkiye arasında yakında vizesiz rejime yeniden dönülecek” dedi.