Fucien Tıp Üniversitesi, Şiamın Üniversitesi, Texas Üniversitesi, California Üniversitesi ve Sanford Burnham Prebys Tıp Keşif Enstitüsünün ortak yürüttüğü çalışmada, yeni keşfedilen Trem2 adlı bir reseptör hücre harekete geçirildiğinde alzaymıra neden olan zehirli amiloid beta proteinine karşı mikroglia bağışıklık hücrelerini uyararak, mikrogliaların Alzheimer hastalığı ve belirtilerine karşı koyma gücü artıyor.

ALZHEİMER TEŞHİSİNDE TÜRK İMZASI!

ZEHİRLİ PROTEİNLERİN YOK OLMASINI SAĞLIYOR

AA'nın Şinhua ajansı kaynaklı haberine göre; Trem2’yi bir tür tetikleyici hücreye benzeten bilim insanları, insan beyninde sinir hücrelerinin ölümü veya zehirli proteinlerin birikmesiyle baş gösteren Alzheimer'ı önlemek i çin söz konusu alıcı hücrenin etkisiyle uyarılan mikroglialar hastalığa karşı koyma gücünün artırıldığını ve bu şekilde zehirli proteinlerin yok olmasının sağlandığını belirtiyor.

Trem2 kullanılmadan mikroglianın amiloid betayı temizleme başarısının daha düşük olduğunu belirten uzmanlar, bu yeni çalışmayla Trem2’nin nasıl çalıştığının öğrenilmiş olduğunu, gelecekte Trem2 ve amiloid beta arasındaki bağı güçlendirmek için tedavi stratejilerini destekleyeceğini kaydediyor.

ALZHEİMER HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER!

ALZHEIMER DÜNYADA 47 MİLYON İNSANI ETKİLİYOR

Alzheimer'ın erken belirtilerinden sayılan "amiloid beta" proteini hastaların beynindeki hastalığın ana bileşeni olarak görülüyor.

Alzheimer hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. Görünür belirtileri, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıkan alzaymırda teşhis konulduğunda da çok geç kalındığı için tedavi girişimleri yanıt vermiyor. Dünyada Alzheimer'a neden olan sinirsel bozuklukların 47 milyon insanı etkilediği biliniyor.

O HASTALARA KAŞIK KAŞIK VERİLİYOR! İYİLEŞTİRMEK İSTERKEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRSİNİZ...