Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) örgüt mensubu askerlerle haberleşme yöntemi olan “ankesörlü telefon” soruşturmasında Van Asayiş Kolordu Komutanlığı Havacılık Şube Müdürü Albay Ali Küçükçapraz hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın FETÖ’nün TSK’daki mensuplarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin belirlenmesi üzerine başlatıldığı, Ankara genelindeki kontörlü telefonların incelenmeye alındığı belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, bu incelemelerde ankesörlü hatlardaki aramaların ardışık olarak değişik tarih ve saatlerde peş peşe yapıldığı, bu aramaların çoğunlukla subayın görüşmeye gelip gelemeyeceğinin teyidi amacıyla yapıldığından kısa süreli olduğu ifade edildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Bu kapsamda Ankara genelinde yapılan ilk çalışmalar sonucunda, büfe, kuruyemişçi veya marketlerdeki 155 kontörlü telefondan, 14’ü kıdemli 26 albay ile 21 yarbayın da arandığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Küçükçapraz’ın da bu isimlerden biri olduğu kaydedildi.

İddianamede, Küçükçapraz’ın 2012-2015 yılları arasında Ankara’daki 11 ayrı ankesörlü telefondan 22 kez arandığı, aynı günlerde kendisiyle ardışık biçimde aranan diğer rütbelilerin de Yarbaylar Yaşar Kalkan, Fazıl Zeybek, Şükrü Yorulmaz, Emin Hülakü, Kutsal Mintaş ve Oğuz Karaduman olduğunun belirlendiği vurgulandı. Şüphelileri arayan FETÖ imamının “Nail” kod adlı firari imam İsmail F. olduğunun anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, Küçükçapraz’ın ifadesine de yer verildi. Küçükçapraz, örgüt üyeliği suçlamasını reddetti.

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