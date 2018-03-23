Muğla'nın Bodrum İlçesi’nde geçen hafta düzenlenen operasyonda 6 adamıyla birlikte gözaltına alınan “Arnavut Met” lakaplı uyuşturucu baronu Met Kanani’nin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonda, 25 milyon TL değerinde 1 ton 100 kilogram skunk adlı uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yönetti.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Kanani’nin, zehir ticaretinin Balkan rotasının önemli bir kısmını elinde tuttuğu öğrenildi. Afganistan, İran, Türkiye ya da kuzey hattından gönderilen eroin, Balkan rotası üzerinden Avrupa’ya dağıtılıyor. Şebekeler, Avrupa’da üretilen uyuşturucu için de bu rotayı kullanılıyor.

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