Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Sportif direktörlüğe Comolli’nin gelmesinin ardından bu konuda birçok girişim gerçekleşti.
İstifasını vereceğini açıklayan Aykut Kocaman da bu kararından vazgeçip takımın başında kalmak için görüşmelere başlamıştı.
Ancak yola yeni bir hocayla devam edecek F.Bahçe’de Kocaman’ın devam etme ihtimali hiç kalmadı.
Daha fazla İstanbul’da durmak istemeyen Aykut Kocaman, umudunu kesince tatilini geçirmek üzere dün Bodrum’a gitti.
Sarı-Lacivertli kurmayların ise bir süredir görüştükleri ve son olarak Jurgen Klopp’un yardımcılığını yapan Zeljko Buvac ile el sıkıştığı bildirildi.
Kanarya’nın Boşnak hocayı bugün açıklaması bekleniyor.
BUVAC KİMDİR?
Bosna-Hersekli Buvac, teknik direktörlük kariyerine futbolu bıraktığı SC Neukirchen'de yardımcı antrenör olarak başladı.
56 yaşındaki antrenör, 2001 yılında Mainz'da göreve başladı ve Jurgen Klopp'un yardımcısı oldu.
Buvac, Dortmund'a seviye atlatan teknik heyette en önemli isimlerden biri oldu.
Sırasıyla Borussia Dortmund ve Liverpool'da da Klopp'un yardımcılığını üstelenen Buvac, yaklaşık 1 ay önce Klopp ile 17 yıllık birlikteliğine son verdi.
Buvac'ın adı Arsenal ile anıldı ancak İngiliz ekibi Unai Emery'i göreve getirdi.
Lakabı 'beyin' olan Buvac için Milli futbolcu Nuri Şahin, ''Jurgen Klopp'un ikizi gibi. Onun sözü takımımız için kanundur'' yorumunda bulunmuştu.
WENGER NİYE REDDETTİ?
Şampiy10'un haberine göre; tatil için Bodrum’a geldiğinde F.Bahçe’yle ilk kez temasa geçen, daha sonra da kulüp yetkileriyle bir kez daha görüşme yapan Arsene Wenger, sarı-lacivertlilere teknik direktörlük için pek de olumlu yaklaşmadı.
Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Ali Koç’un takımın başına getirmek istediği isimlerden biri olan efsane Fransız, yapılan son zirvede kabul edilmesi güç şartlar koydu.
Kulüpte göreve başlayan sportif direktör Damien Comolli’nin yetkilerinden de üstün sorumluluklar almak istediğini belirten Wenger şu ifadeleri kullandı:
“Benim çalışma şartlarım belli. Kulüpte tam yetkili olmak isterim. Ne başkan ne yöneticiler işime karışabilir.
A’dan Z’ye her şeyle ben ilgilenirim. Kulüp içi yapılanmadan, transfere kadar ben ne dersem o olsun isterim. Kadroya katmak istediğim isimler için ciddi bir bütçe ayrılması lazım.
Tüm bu şartların sağlanmasının garantisini verirseniz o zaman teklifinize ‘evet’ derim.”
Wenger’in bu istekleri şu an için F.Bahçe’nin karşılayabileceği cinsten değil. Zira başkan Ali Koç ve ekibi, Damien Comolli’nin takımı şekillendirmesini isterken, Wenger’in buna sıcak bakmaması şu an için transferin önündeki en büyük engel gibi duruyor.
FENERBAHÇE'LE ADI GEÇEN GEÇEN DİĞER HOCALAR
Luis Enrique - Yüksek maaş istedi
Louis Van Gaal - Camia istemedi
Laurent Blanc - Yüksek maaş istedi
David Moyes - Camia istemedi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.