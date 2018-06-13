Öne Çıkanlar

Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor

13.06.2018 - 09:49 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la yollar ayrıldı, yeni teknik direktör konusunda karar verildi, bugün açıklama yapılması bekleniyor

  • 1 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    1 | 23

    Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Sportif direktörlüğe Comolli’nin gelmesinin ardından bu konuda birçok girişim gerçekleşti.

     

  • 2 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    2 | 23

    İstifasını vereceğini açıklayan Aykut Kocaman da bu kararından vazgeçip takımın başında kalmak için görüşmelere başlamıştı. 

     

  • 3 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    3 | 23

    Ancak yola yeni bir hocayla devam edecek F.Bahçe’de Kocaman’ın devam etme ihtimali hiç kalmadı.

     

  • 4 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    4 | 23

    Daha fazla İstanbul’da durmak istemeyen Aykut Kocaman, umudunu kesince tatilini geçirmek üzere dün Bodrum’a gitti.

     

  • 5 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    5 | 23

    Sarı-Lacivertli kurmayların ise bir süredir görüştükleri ve son olarak Jurgen Klopp’un yardımcılığını yapan Zeljko Buvac ile el sıkıştığı bildirildi.

     

  • 6 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    6 | 23

    Kanarya’nın Boşnak hocayı bugün açıklaması bekleniyor.

     

  • 7 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    7 | 23

    BUVAC KİMDİR?

    Bosna-Hersekli Buvac, teknik direktörlük kariyerine futbolu bıraktığı SC Neukirchen'de yardımcı antrenör olarak başladı.

  • 8 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    8 | 23

    56 yaşındaki antrenör, 2001 yılında Mainz'da göreve başladı ve Jurgen Klopp'un yardımcısı oldu. 

     

  • 9 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    9 | 23

    Buvac, Dortmund'a seviye atlatan teknik heyette en önemli isimlerden biri oldu.

     

  • 10 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    10 | 23

    Sırasıyla Borussia Dortmund ve Liverpool'da da Klopp'un yardımcılığını üstelenen Buvac, yaklaşık 1 ay önce Klopp ile 17 yıllık birlikteliğine son verdi.

     

  • 11 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    11 | 23

    Buvac'ın adı Arsenal ile anıldı ancak İngiliz ekibi Unai Emery'i göreve getirdi.

     

  • 12 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    12 | 23

    Lakabı 'beyin' olan Buvac için Milli futbolcu Nuri Şahin, ''Jurgen Klopp'un ikizi gibi. Onun sözü takımımız için kanundur'' yorumunda bulunmuştu.

     

  • 13 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    13 | 23

    WENGER NİYE REDDETTİ?

    Şampiy10'un haberine göre; tatil için Bodrum’a geldiğinde F.Bahçe’yle ilk kez temasa geçen, daha sonra da kulüp yetkileriyle bir kez daha görüşme yapan Arsene Wenger, sarı-lacivertlilere teknik direktörlük için pek de olumlu yaklaşmadı.

  • 14 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    14 | 23

    Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Ali Koç’un takımın başına getirmek istediği isimlerden biri olan efsane Fransız, yapılan son zirvede kabul edilmesi güç şartlar koydu.

     

  • 15 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    15 | 23

    Kulüpte göreve başlayan sportif direktör Damien Comolli’nin yetkilerinden de üstün sorumluluklar almak istediğini belirten Wenger şu ifadeleri kullandı:

     

  • 16 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    16 | 23

    “Benim çalışma şartlarım belli. Kulüpte tam yetkili olmak isterim. Ne başkan ne yöneticiler işime karışabilir.

  • 17 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    17 | 23

    A’dan Z’ye her şeyle ben ilgilenirim. Kulüp içi yapılanmadan, transfere kadar ben ne dersem o olsun isterim. Kadroya katmak istediğim isimler için ciddi bir bütçe ayrılması lazım.

     

  • 18 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    18 | 23

    Tüm bu şartların sağlanmasının garantisini verirseniz o zaman teklifinize ‘evet’ derim.”

  • 19 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    19 | 23

    Wenger’in bu istekleri şu an için F.Bahçe’nin karşılayabileceği cinsten değil. Zira başkan Ali Koç ve ekibi, Damien Comolli’nin takımı şekillendirmesini isterken, Wenger’in buna sıcak bakmaması şu an için transferin önündeki en büyük engel gibi duruyor. 

  • 20 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    20 | 23

    FENERBAHÇE'LE ADI GEÇEN GEÇEN DİĞER HOCALAR

    Luis Enrique - Yüksek maaş istedi

  • 21 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    21 | 23

    Louis Van Gaal - Camia istemedi

  • 22 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    22 | 23

    Laurent Blanc - Yüksek maaş istedi

     

  • 23 Aykut Kocaman gitti, yeni hoca bugün açıklanıyor
    23 | 23

    David Moyes - Camia istemedi

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.