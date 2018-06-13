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WENGER NİYE REDDETTİ?

Şampiy10'un haberine göre; tatil için Bodrum’a geldiğinde F.Bahçe’yle ilk kez temasa geçen, daha sonra da kulüp yetkileriyle bir kez daha görüşme yapan Arsene Wenger, sarı-lacivertlilere teknik direktörlük için pek de olumlu yaklaşmadı.