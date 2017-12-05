Başbakan Binali Yıldırım'dan RTÜK'e 'ana haber' önerisi

Başbakan Binali Yıldırım, geçen hafta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) başkan ve üyelerini ağırladı. İlhan Yerlikaya’nın geçen ay yeniden RTÜK başkanlığına seçilmesinin ardından üst kurul üyeleriyle birlikte Çankaya Köşkü’ne gerçekleştirdiği ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre görüşmede, televizyonların ana haber bültenlerinin gündeme geldiği öğrenildi. Yıldırım, vatandaşların büyük çoğunluğunun akşam saatlerinde yayınlanan ana haber bültenlerini izlediğini belirterek, bu programların geniş kitlelere ulaştığını kaydetti. Bültenlerde katliam, kaza, cinayet gibi adli olayların uzun uzun verildiğini belirten Yıldırım, bunun reyting kaygısından kaynaklandığını vurguladı. Yıldırım, reyting ölçümlerinden ana haber bültenlerinin çıkarılması halinde televizyon kanalları arasında bu yöndeki rekabetin kalkacağına işaret etti. Yıldırım, kanalların reyting kaygısından kurtulmaları durumunda daha doğru bir içerikle haber yayını yapabileceğini belirtti.

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