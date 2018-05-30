HT Egeli'de yer alan habere göre, Bayındır’ın Balcılar Mahallesi’nde Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi ve Kiraz Şenliği bu sene 8. kez kutlanacak. İhracata yönelik üretimde önemli artışın görüldüğü Balcılar Köyü kirazının ismini duyurmak ve kendi bölge ismiyle markalaşabilmek için düzenlenen “Balcılar Köyü Kiraz Şenliği” Bayındır Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenleniyor. 3 Haziran saat 16.00’da başlayacak festivalde en iyi kiraz yarışması ve çeşitli etkinlikler yer alacak. Belediye Başkanı Ufuk Sesli, “Herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.

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