BBP lideri Mustafa Destici, Mersin'deki programları kapsamında geldiği Tarsus ilçesinde, cuma namazını Fatih Mahallesi'ndeki Eski Cami'de kıldıktan sonra namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti.
Daha sonar Şehitkerim Mahallesi'ndeki Makam-ı Şerif Cami'sine giden Destici, burada cami avlusundaki Danyal Peygamber’in kabrine ziyaret edip dua etti.
Destici, ziyaretin ardından bir kıraathanede esnaflarla görüştü. BBP kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve şehitleri anma programı için kente geldiğini belirten Destici, bir takım ziyaretler de gerçekleştireceğini belirtti.
Parti olarak kuruldukları günden bu yana Türkiye'nin temel meselelerinde çözüm üretme gayreti içerisinde olduklarını belirten Destici, "Terör 30 yıldan fazla bir süredir devletimizin, milletimizin başının bir belası. Şu anda da terörün tüm unsurlarına karşı top yekün bir mücadele veriliyor hem içeride hem dışarıda. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Özellikle sınır ötesi harekat Afrin operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı bunlar çok doğru operasyonlar. İnşallah Suriye ve Irak'ın kuzeyinden PKK, YPG, DEAŞ ne varsa bütün terör örgütleri temizlenene kadar bu mücadele sürmeli." diye konuştu.
ABD ve batının 2 yüzlü davrandığını söyleyen Destici, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz diye Afganistan, Irak, Libya, Suriye gibi pek çok İslam ülkesini yaktılar, yıktılar. Ya da ürettikleri terör örgütleri marifetiyle bunu gerçekleştirdiler. Öbür taraftan da teröre kol kanat geriyorlar. Suriye'de YPG'yi PYD'yi destekliyorlar. Her türlü silah ve lojistik destek veriyorlar. Orada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) var. Onun vasıtasıyla bunu yapıyorlar. Biz başından beri bunu söyledik. Fırat'ın doğusu, batısı denmeden mutlaka PKK-YPG buradan temizlenmeli. Hatta o da yetmez CENTCOM buradan çıkarılmalı. Çünkü CENTCOM çıkmadan bu bölgeden yaşayan hiçbir kardeşimize rahat yüzü yok. Bunları buradan çıkarmamız lazım. Nasıl ki 100 sene önce kardeşçe yaşıyorsak yine aynı şekilde kardeşçe yaşamamız lazım. Bu emperyalist küresel güçlerin oyunlarına gelmemek lazım. Bölgenin zenginliklerini de yine bölgenin insanlarının istifade etmezi lazım."
"SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM ASLA ETNİK VEYA MEZHEBİ TEMELE DAYANMAMALI"
Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani'nin Suriye'de ateşkesin sürmesi için 3'lü zirve yaptıklarını hatırlattı.
Suriye'de ateşkesin devam etmesi, toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm istediklerinin altını çizen Destici, "Siyasi çözüm asla etnik veya mezhebi temele dayanmamalı. Çünkü bir etnik temele veya mezhebi anlayışa dayanırsa o zaman siz kendiniz bölmüş olursunuz. Burası, Kürtler'in, Türkler'in, Araplar'ın, Sunniler'in veya Alevilerin dediğiniz zaman otomatikman bölmüş olursunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bütünlüğün muhafaza edilmesi lazım." dedi.
Ateşkes ve siyasi çözüm noktasında terör örgütlerinin masaya oturmaması gerektiğini ifade eden Destici, Türkiye'nin bugüne kadar kararlı durduğunu, bu kararlılığın sonuna kadar sürmesini istediklerini aktardı.
"AK PARTİ, MHP VE BBP İLKESEL OLARAK BU İTTİFAKTA ANLAŞTI"
Destici, hükumet sisteminin değişmesi noktasında "evet" dediklerini, Türkiye için daha hayırlı olacağını düşündüklerini bildirdi.
Sistem değişikliğinin Türkiye'nin hayrına ve menfaatine olacağının ileride görüleceğini vurgulayan Destici, "Zaten halk hayrına ve menfaatine olmadığı noktayı görürse destek vermez. Milli iradedir her şey. Halk yüzde 52 vermeseydi 'evet' geçer miydi? Seçimlerde de böyle. Herkesin milli iradeye saygı göstermesi lazım. Her vatandaşımızın oyu eşittir, kıymetlidir. BBP olarak 25 yılık bir siyasi partiyiz. Hep millet ne derse o dedik. Bundan sonra da millet ne derse o demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İttifaka da değinen Destici, şunları kaydetti:
"Cumhur ittifakında AK Parti, MHP ve BBP ilkesel olarak bu ittifakta anlaştı. Bu sadece 3 partiye münhasır bir şey değil. İsterse diğer partiler de yapabilir. Yapmaya da bilir. Bu bir zorunluluk değil. Ama bunun faydası şu olacak; barajdan dolayı temsilde adalet tam olarak yerine gelmiyor. Bu ittifak eden partiler barajı aşmış olacağı için temsilde adalette büyük oranda sağlanmış olacak. Yani her kesim meclise girmiş olacak. Meclis ne kadar güçlü olursa hem demokrasi güçlenecek hem de halkın talepleri oraya iletilecek ve çözüm üretilecek. Ne kadar farklı ses olursa mecliste sizin sesiniz o kadar farklı dile getirilir ve dolayısıyla da mağduriyet alanları ortadan kaldırılır. Bizim de bütün uğraş ve gayretimiz bu."
Destici, daha sonra vatandaşlarla sohbet edip ilçeden ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.