Beykoz’da bir kişi, aracını park ettiği boş arazide kendisinden para isteyen değnekçinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre olay, 2 Mayıs günü Beykoz Kavacık’ta meydana geldi. İddiaya göre, boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden haksız para alan Mehmet Ali isimli şahıs, bir kişinin aracını park ettiğini görünce tezgahını bırakıp aracın yanına gitti. Aracını park eden kişiden para isteyen değnekçi, red cevabı alında dehşet saçtı.

"SEN BENİM EKMEĞİMLE NASIL OYNARSIN"

Gözü dönmüş değnekçi, para vermek istemeyen Levent isimli şahsın arabasının camını kırarak tehdit etti. Değnekçi, önce yumruk ve tekmeyle saldırdı sonrasında eline aldığı bıçakla araç sahibini ayağından defalarca bıçakladı. Ayağından defalarca bıçaklanarak kanlar içinde kalan şahıs, değnekçiden kurtulmak için bir dövizciye sığındı. Saldırgan, elindeki bıçakla birlikte yaralı şahsın peşinden gelerek darp etmeye devam etti. Şehrin ortasında dehşet saçan saldırgan, ‘Sen benim ekmeğimle nasıl oynarsın’ diye bağırarak dükkana geldi.

Şahsı dövizcide darp etmeye devam eden değnekçiyi, çevredeki vatandaşlar durdurmak istese de fayda etmedi. Uyarıları dikkate almayan değnekçi, vatandaşları bıçakla tehdit ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Tekrar dükkana gelen saldırgan, yerde kanlar içinde yatan şahsın eline basarak bıçakla boğazına doğru hamle yaptı.

EŞİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Eşini yerde kanlar içinde yattığını gören kadın, ağlayarak vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin sirenini duyan şehir eşkiyası kaçarak uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralı şahsa müdahale ederek kan akışını durdurmaya çalıştı.

Yaşanan olayın ardından şahsın cezaevinden çıktığı öğrenilirken, polis şehir eşkıyasını yakalayabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı.

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