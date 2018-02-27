Bilkent Şehir Hastanesi açılıyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi mayıs ayında açılıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 3 bin 810 yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında 3’üncü sırada yer alan hastanede; 1011 poliklinik, 700 yataklı yoğun bakım ünitesi, 131 ameliyathane, 127 yataklı kemoterapi, 65 fizik tedavi ve rehabilitasyon, 38 yataklı diyaliz merkezleri ve 10 yataklı iyot tedavi servisi yer alıyor.

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