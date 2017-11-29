Bitcoin 10 bin dolar oldu: Balon mu, yatırım aracı mı tartışmalarında kim ne diyor?

- Reuters

Yılın başından beri değerini 10'a katlayan dijital para birimi bitcoin 10 bin dolar rekorunu kırdı.

Sosyal medyada bitcoin destekçisi olanlar sanal paranın önlenemez yükselişini 10 bin görselleri paylaşarak kutladı.

Bitcoin piyasa değeri açısından ise McDonald's ve Disney gibi şirketleri geçti.

- BBC

Bitcoin'in yılın başından beri durdurulamayan yükselişi ise son zamanlarda herkesin dilinde.

2000'li yıllarda teknoloji hisse senetlerinde ABD'de yaşanan balona benzetilen bitcoin kimilerine göre yakın zamanda düşüşe geçecek bir para birimi.

Kimilerine göre ise yıl bitmeden 40 bini bile bulabilir.

Sosyal medyada da bu konuda insanların ikiye ayrıldığını görmek mümkün.

İş adamı Samson Mow, "10 bin ne ki, daha bekleyin" tweetini atarken yatırımcı Benedict Evans, "Balon dediğin zaten önce yükselir sonra patlar, patlayana kadar bekleyin" yorumunu yapıyor.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise en son olarak bitcoinin kurucusu Satoshi Nakamoto olduğu iddialarına Twitter'dan doğru olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Kimileri ise bitcoinin değerine bakmanın meseleyi yanlış yorumlamak olduğunu, asıl arkasında yatan "blockchain" (blok zinciri) teknolojisinin daha önemli olduğunu söylüyor.

Diyanet: Caiz değil

Bitcoin yükselir mi düşüşe mi geçer tartışmaları Türkiye'ye de sıçramış vaziyette.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Bitcoin ve ethereum gibi sanal para birimlerini yatırım amaçlı almak caiz midir?" sorusuna şimdilik caiz olmadığı şeklinde yanıt verdi:

"Sanal paralar her ne kadar bazı kesimler tarafından mübadele aracı olarak kullanılmakta ise de devletin sağladığı itibari değere ve güce sahip olmaması, arkasında merkezi bir finansal kurumun bulunmayışı ve devlet teminatı altında olmaması sebebi ile para olarak değerlendirilemez.

"Ayrıca değer kazanıp kaybetme hususunda spekülasyona açık olmaları, daha çok kara para aklama amacı gibi meşru olmayan iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesi ve devletin denetim ve gözetiminden uzak olması gibi sebeplerle sanal paraların alım satımını yapmak şu aşamada dinen uygun değildir."

Peki ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimleri bitcoin hakkında ne düşünüyor? Bloomberg'in yaptığı derlemede öne çıkan isimlerin neler söylediğini sizlerle paylaşıyoruz.

Severin Cabannes (Société Générale CEO yardımcısı)

"Bitcoin bugün benim görüşüme göre çok açık bir balondur."

Kasım ayında bunu söylediğinde bitcoin 7.228 dolardı.

Lloyd Blankfein (Goldman Sachs CEO'su)

"Bir yatırımım yok ama küçümsemek niyetim de yok. O yüzden bu fikre açık olduğumu söyleyebilirim."

Bunu söylediğinde bitcoin 7 bin dolardı.

Warren Buffett (Milyarder yatırımcı)

- Reuters Warren Buffett

"İnsanlar büyük fiyat hareketlerinden ötürü çok heyecanlanıyor, Wall Street de buna uyum sağlıyor. Bitcoin'e gerçekten değer biçemezsin çünkü değer üreten bir varlık değil. Gerçek bir balon."

Ekim ayında bunu söylediğinde bitcoin 5.753 dolardı.

Ben Bernanke (Amerikan Merkez Bankası'nın eski başkanı)

- Getty Images

"Bitcoin resmi para birimlerinin yerini almak için yapılan bir şeydir, regülasyon ve hükümet müdahalesini engellemek için. Başarılı olacağını düşünmüyorum."

Ekim ayında bunu söylediğinde bitocinin fiyatı 5.577 dolardı.

Christine Lagarde (Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı)

- Reuters

"Çok da uzun bir süre önce değil, bazı uzmanlar kişisel bilgisayarların hiçbir zaman uyum sağlayamayacağını, tabletlerin ise pahalı bir kahve tepsisi olarak kullanılacağını söylerdi. Bu yüzden sanal para birimlerini göz ardı etmek çok da mantıklı değil. Zayıf kurumları olan ve para birimleri istikrarlı olmayan ülkelerde artan kullanımını görebiliriz."

Eylül ayında bunu söylediğin bitcoinin fiyatı 4.171 dolardı.

Bill Gates (Microsoft'un kurucusu)

- AFP

"Bitcoin çok heyecan verici çünkü ne kadar ucuz olabileceğini gösteriyor. Bitcoin fiziksel olarak bir yerde olamayacağınız para transferleri için çok uygun, büyük oranda para aktarımları için de diğer para birimleri kolay olmayabiliyor."

2014 yılında bunu söylediğinde bitcoinin fiyatı 376 dolardı.

Eric Schmidt (Alphabet'in yönetim kurulu başkanı)

- Reuters

"Bitcoin kayda değer bir kriptografik başarı. Dijital dünyada tekrar edilemeyen bir şeyi yaratmanın büyük bir değeri var."

2014 yılında bunu söylediğinde bitcoinin fiyatı 669 dolardı.

Paul Krugman (Nobel ödüllü ekonomist)

- AFP

"Bitcoin şeytan işi. Şu zamana kadar hakkındaki tartışmalar pozitif ekonomi etrafında döndürüldü, ama gerçekten işleyebilir mi? Söylemem gerekiyor ki hiç ikna olmuş değilim."

2013 yılında bunu söylediğinde bitcoinin fiyatı 721 dolardı.

Milton Friedman (Nobel ödüllü ekonomist)

"İnternet, hükümetin rolünü azaltmak konusunda en büyük güçlerden biri olacak. Şimdi eksik olan, yakında olacak olan şey ise güvenilir bir online para transferi metodu. İnternette A'dan B'ye, A B'yi ya da B A'yı bilmeden para transferi yapılabilecek, böylece size 20 dolar göndereceğim ama bunun nereden geldiğinin kaynağı bilinmeyecek."

1999 yılında Friedman bunu söylediğinde henüz bitcoin yoktu.

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