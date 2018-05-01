Antalya'nın Manavgat ilçesi’nde turizmci Cem Bülent Kutlu (41) ile evli Rus Liudmila Logvinova’nın vücudunda 2 ay önce kaşıntı başladı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği’nde yapılan tetkiklerde Logvinova’ya böbrek nakli olması gerektiği söylendi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; genç kadına, kan grubu aynı olan baba Sergey Logvinova’nın böbreği nakledildi. Ameliyatını gerçekleştiren doktoru Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise ameliyattan sonra kendiyle aynı kan grubuna sahip hastasına trombosit verdi. Logvinova, hem babasına hem doktoruna ömür boyu minnettar olacağını söyledi.

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