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İdrar rengi ne kadar açıksa o kadar düşük konsantrasyonda mineral içeriyor ve bu mineraller idrar yollarında bir araya gelmeye fırsat bulmadan atılmış oluyor. Bu nedenle taş hastalarının idrar renklerini dikkatli takip etmeleri ve günün her saatinde aldıkları sıvıyı iyi ayarlamaları gerekiyor.