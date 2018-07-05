Özellikle yaz aylarında sıvı tüketimi çok önemli. Yüksek hayvansal protein, tuz ve rafine şeker içeren gıdalar böbrek taşı oluşumuna davetiye çıkarıyor.
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi “4 mm’den küçük taşlar böbrek ve idrar yollarından daha rahat atılabilirken, 6 mm’nin üzerindeki taşlara genellikle müdahale gerekiyor. Taş oluşan bireylerde sonraki beş yıl içinde bir başka böbrek taşı oluşturma olasılığı yüzde 50’lere ulaşıyor. Böbrek taşlarından korunmak için yapılacak şey aslında çok basit. Günde 2,5-3 litre su tüketmek böbrek sağlığı için büyük önem taşıyor” diyor.
LİMONATA DA TERCİH EDİLEBİLİR
Özellikle yaz aylarında günlük 2,5 - 3 litre arasında sıvı tüketilmesi gerekiyor. En çok tüketilmesi gereken sıvının başında ‘su’ geliyor. Daha önce sık böbrek taşı düşürenler doğal limonata da tercih edebiliyor.
Diyabet hastası olmayanlar tatlandırmak amaçlı çok az miktarda şeker kullanabilir. Limonda bulunan sitrat adlı madde doğal bir taş oluşumu engelleyicisi olarak görev yapıyor. Piyasada taş oluşumunun önlenmesi için sitrat içeren ilaçlar da bulunuyor. Doktor tarafından ilaç önerilmediği takdirde doğal limonataya ağırlık verilebilir.
İdrar rengi ne kadar açıksa o kadar düşük konsantrasyonda mineral içeriyor ve bu mineraller idrar yollarında bir araya gelmeye fırsat bulmadan atılmış oluyor. Bu nedenle taş hastalarının idrar renklerini dikkatli takip etmeleri ve günün her saatinde aldıkları sıvıyı iyi ayarlamaları gerekiyor.
BÖBREK TAŞI EN ÇOK YAZIN ARTIYOR
Fazla miktarda hayvansal gıdalarla beslenme, idrarın asit yönüne kaymasını sağlıyor ve bu da idrarda kristal oluşumuna yol açıyor. Fazla miktarda tuz tüketilmesi ise böbreklere gelen sodyumun artmasını sağlıyor ve idrarla fazla miktarda kalsiyum atılımına sebep olarak taş oluşumunu artırıyor.
Yine fruktoz içeren mısır şurubundan yapılmış şekerler düşük oranda magnezyum içeriyor. Magnezyumun gıdalarla düşük oranda alınması idrarla atılan kalsiyumun artışına sebep oluyor.
Magnezyum özellikle yeşil yapraklı bitkilerin yapraklarında, fındık ve diğer tohumu yenen gıdalarda bolca bulunuyor. Yaz aylarında yüksek hayvansal protein, tuz, oksalat ve rafine şeker içeren gıdalar taş oluşumuna davetiye çıkarıyor.
GÜNÜN HER SAATİ SIVI ALIN
* Günlük 2,5-3 litre su tüketilmeli.
* Çay, kahve alkol gibi sıvı kaybettiren veya oksalat miktarı fazla olan içeceklerden uzak durulmalı.
* Bol limonlu, yeşil salata tüketilmeli.
* Hayvansal gıdalardan ve tuzdan uzak durulmalı.
* İdrar miktarının 24 saate 2,5 litre kadar olmasına dikkat edilmeli ve günün her saatine yayarak sıvı tüketilmeli.
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