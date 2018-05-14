Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz bu akşam New York Türk Başkonsolosluğu’nda dünyaevine girdi.

Burcu Esmersoy, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta evleneceğini söylemişti.

Esmersoy, ''Berk hayatımın aşkı. Yıllar boyu Berk’le birbirimiz için evrilmişiz. Birbirimizi beklemişiz. Müthiş bir aşk yaşıyoruz, tahtalara vur. Kelimelerle anlatabileceğim bir şey değil. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız.'' ifadelerini kullanmıştı.