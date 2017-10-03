Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine yarın 16 saat süreyle su verilemeyecek.



İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde ve çıkış hatları üzerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek.



Bu nedenle yarın saat 23.00 ile 5 Ekim saat 15.00 arasında 16 saat süreyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin tamamında su kesintisi uygulanacak.

Büyükçekmece

çatalca

Silivri

iski

su kesintisi