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HT Magazin'de yer alan habere göre, Cem Belevi’nin oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz, alışveriş sonrası gazetecilerle ayaküstü yaptığı röportajda kamera karşısında kırmızı çizgilerinin neler olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.