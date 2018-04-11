Cezayir'de askeri uçak düştü! Ölenler var...

Cezayir'de Boufarik Havaalanı'ndan havalanan bir askeri uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olayda hayatını kaybedenler olduğu bildirildi. Uçakta 100'den fazla askeri personel olduğu kaydedildi.

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