Van’ın Edremit İlçesi’ndeki Eminpaşa İlköğretim Okulu’nda görev yapan Mustafa Soyalp, rahatsızlığı nedeniyle bazen okula gidemeyen diyalize bağlı öğrencisi 10 yaşındaki Mert Çiçek’e evinde ders veriyor. Soyalp, tedavi sürecinde sürekli hastaneye gelerek öğrencisini yalnız bırakmayıp, ona moral kaynağı oldu. 2 yaşından bu yana diyalize giren öğrencisi Mert’in birinci sınıfta okula uyum sorunu yaşadığını, bunu aşmak için Mert’le özel ilgilendiğini söyleyen Soyalp, “Hafta içi, hafta sonu hiç önemli değil, babasının telefonuyla istediği zaman bizi arayabiliyor. Bu durum, Mert’in sosyal, fiziksel gelişiminde ve beceriler kazanmasında önemli katkı sağladı. Önceki gün sınıf arkadaşlarını da alarak yine evde ziyaret ettik. Kısacası okulu eve getirdik. Evde destek eğitimi vererek eğitim açığını böylece kapatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘DÖRT DUVAR ARASINDA DEĞİL’

Gazete Habertürk'ün haberine göre öğrencisine moral kaynağı olmak için eşiyle hastanede onun hep yanında olduklarını anlatan Soyalp, “Hastanede hemşireler Mert’i güldürmeye çalışmışlar ama iki hafta boyunca Mert’in yüzü gülmedi. Biz ilk hastaneye gittiğimizde Mert beni görünce büyük bir sevinç yaşadı. Bu duruma hem hemşireler hem de anne ve babası çok şaşırdı. İşte o zaman öğretmenliğin okulda dört duvar arasında değil, gerçek hayatla bir bütün olduğunu gördük” dedi. Rehber öğretmeni Ebru Savaşlı ise, “Mert için gerekli tüm tedbirleri alarak, gerekli tüm eğitimlerin verilmesini sağlıyoruz. Onu mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

Baba Veysi Çiçek, “Mert’in tedavisi için gitmediğimiz il kalmadı. Böbrek nakli olması gerekiyor. Öğretmeni tatil günlerinde bile eve gelerek onun eğitimi için uğraşıyor. Bizlere büyük moral oluyor” dedi.

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