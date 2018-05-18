FIFA'nın 4 yılda bir düzenlediği dünyanın ülkeler arasındaki 1 numaralı organizasyonu olan Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem olan Doğan Babacan, hayatını kaybetti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, duayen hakemin kaybı üzüntüyle duyurulurken defin işlemlerinin bilgilerinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

DOĞAN BABACAN KİMDİR

FIFA Dünya Kupası tarihinde düdük çalan ilk Türk hakemi olan Doğan Babacan, 1974'teki organizasyonda 3 maçta görev yapmıştı.

Batı Almanya'da düzenlenen kupada 14 Haziran 1974 tarihinde Batı Almanya-Şili maçında orta hakem olarak görev yapan Babacan'ın Şilili futbolcu Carlos Caszely'e 67. dakikada gösterdiği kırmızı kart, Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı olarak tarihe geçti. Dünya Kupası tarihinde kırmızı kart uygulaması ilk kez 1970'teki organizasyonda başlatılırken, o yıl hakemler kırmızı kartlarına başvurmamıştı.

Doğan Babacan ayrıca 19 Haziran'da Bulgaristan-Uruguay ve 26 Haziran'da Brezilya-Doğu Almanya maçlarında yan hakem olarak görev yaptı.