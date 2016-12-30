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Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?

14 Mart 2016 Pazartesi, 10:04:55

Denizli İl Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik kartlarının dağıtımına 2 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde başlanacağını bildirdi

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    Denizli İl Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yenik kimliklerin uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilerek,

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    "Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır.

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    Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi (199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilecek.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 18 Ekim 2016 Salı 19:30
    mavi karti olanlarda alabilecekmi
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