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Kjell Inge Roekke
İŞ-YAŞAM

Norveçli milyarder servetini toplum için harcayacak

Norveçli milyarder işadamı Kjell Inge Roekke, petrol işinden kazandığı servetinin büyük bölümünü toplumsal projelere harcayacağını açıkladı. 2 milyar euroyu aşan servetiyle Norveç’in en zengin isimlerinden olan Roekke, ilk iş olarak okyanuslardaki plastik maddeleri temizleyecek bir araştırma gemisine bağış yapacak

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:54:56 Güncelleme: 11:24:07 HABERTURK.COM

Norveçli milyarder işadamı Kjell Inge Roekke, servetinin büyük bölümünü toplumsal projelere harcama kararı aldı.

haberturk.com’un derlediği habere göre Roekke, Aftenposten gazetesine verdiği mülakatta “Kazandığım paranın büyük bölümünü topluma vermek istiyorum” dedi. İşadamı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ile ortak proje kapsamında okyanuslardaki çöpleri toplayacak araştırma gemisine bağışta bulunacak.

Bağış miktarını ve geminin bütçesini açıklamayan Roekke, “Dünyanın yüzde 70’i deniz ve çok azı keşfedilmiş durumda” diye konuştu. WWF’den Nina Jensen de, Roekke’nin petrol konusundaki faaliyetlerine karşı çıkmaya devam edeceklerini ancak işadamının doğaya olan bağlılığının kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Roekke ve eşi, bugüne kadar kurdukları eğitim vakfı aracılığıyla çok sayıda öğrenciye burs veriyor.

Doğayı koruma projelerine büyük bağışlarda bulunan işadamları arasında Microsoft’un patronu Bill Gates, ünlü yatırımcı Warren Buffet ve Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de var.

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