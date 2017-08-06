Şanlıurfa'da Antep fıstığı hasadı telaşı başladı

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Geçen yıl kuraklık vardı, bu yıl da oldu. Üreticinin bunun için fıstık ağacını yılda birkaç kez sulaması gerekir. Fıstık ağacına su gerekmez diye yanlış bir algı var. Bu yanlış bir düşünce. İnanıyorum üretici bu sulamayı yapsa bu kadar verim kaybı olmaz.