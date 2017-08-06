İŞ-YAŞAM

Şanlıurfa'da Antep fıstığı hasadı telaşı başladı

06 Ağustos 2017 Pazar, 14:28:36 AA

Antep fıstığı üretimde önemle bir yere sahip olan Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı. Burada fıstığın kilosu 15 TL iken, fıstık içi kilogram fiyatı 100 TL'den satılıyor

  • 1 Şanlıurfa'da Antep fıstığı hasadı telaşı başladı
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    Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'da, çiftçilerin hasat telaşı başladı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bölgede, sabah saatlerinde bahçelere giden işçiler, fıstık salkımlarını tek tek koparak ağaçların altına serdikleri çulların üzerinde topluyor.

  • 2 Şanlıurfa'da Antep fıstığı hasadı telaşı başladı
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    Ağaç dallarına zarar vermemek için merdiven kullanan işçiler, topladıkları fıstıkları, çul yardımıyla römorklara yükleyip pazarın yolunu tutuyor.

     

  • 3 Şanlıurfa'da Antep fıstığı hasadı telaşı başladı
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    Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu yaptığı açıklamada, Antep fıstığında genel olarak bu yıl rekoltenin düşük olmasını beklediklerini söyledi.

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    "Bahar aylarında bölgede yağış vardı. Yaz aylarında sıcaklıklar arttı. Fıstık için yağışlar çok önemli, özellikle kök neminin iyi olması gerekiyor. Söz konusu kök nemini koruyan bölgelerde verim yüksek olacak. Şu anda baklavalık fıstık toplanılıyor. Fıstıkların içine baktığımızda dolululuk istenen seviyede. Bu da ağacın nemi iyi aldığının göstergesi. Ancak fıstık için genel olarak verimli bir yıl değil"

  • 5 Şanlıurfa'da Antep fıstığı hasadı telaşı başladı
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    Çullu, üreticilerin Antep fıstığı ile ilgili her konuda kendilerine başvurabileceklerini dile getirerek, "Özellikle hasada çok dikkat edilmeli. Dalların kırılması gelecek yıl verimi çok etkiliyor. Fıstık çok hassas bir bitkidir. Gelecek yılki ürünü de düşünmek gerekir" dedi.

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