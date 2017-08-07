10 | 23

"Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın koyduğu hedeflerle Anadolu'nun itici gücü olan İzmir'in tarihi önemini tekrar ortaya çıkartmak istiyoruz. 15 yılı geçen yerel yönetimlerin elinde kent ekonomik olarak altıncı, yedinci, sıralara düşmüştü ama biz yaptığımız yatırımla birlikte yerel yönetimlerin yapması gereken yatırımları da gerçekleştirdik. İzmir'e yaptığımız yatırım miktarı 43,1 milyar lira noktasına geldi, daha da artacak. Başbakanımızın İzmir sevdasını hemşehrilerimiz biliyor. İzmir'i bu yatırımlarala hak ettiği yere getireceğiz"