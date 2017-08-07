İŞ-YAŞAM

Sabuncubeli Tüneli'nin bitimine 264 metre kaldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:26:44 AA

İzmir ile Manisa'yı birbirine bağlayacak Sabuncubeli Tüneli'nde kazı işlemlerinin yüzde 97'si tamamlandı. Günde yaklaşık 10 metre kazının yapıldığı tünelde ışığın görünmesine sadece 264 metre kaldı

  • 1 Sabuncubeli Tüneli'nin bitimine 264 metre kaldı
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    İzmir ile Manisa arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli Tüneli'nde kazı işleminin yüzde 97'si tamamlandı. Ekipler, iki şehri birbirine bağlayacak tünelin kalan 264 metresini bitirmek için gece gündüz çalışıyor.

  • 2 Sabuncubeli Tüneli'nin bitimine 264 metre kaldı
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    Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Sabuncubeli Geçidi'nde yürütülen "Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi"nde önemli mesafe katedildi. Günde ortalama 30 bin aracın kullandığı İzmir-Manisa yolunun 580 rakımından geçen ve yüzde 9 eğimli, 14 virajlı Sabuncubeli bölümünde yürütülen projede çalışmalar, 24 saat esasıyla devam ediyor. 

  • 3 Sabuncubeli Tüneli'nin bitimine 264 metre kaldı
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    Çift tüp tüneli 4 bin 70 metre, bağlantı yolları 2 bin 530 metre olan, toplam uzunluğu 6 bin 600 metreyi bulan projeyle yolun eğimi de düşürülecek. Projenin tamamlanması ile tünel içinde yüzde 1.5 yol eğimi olacak ve bu kesimde yüksek 9'luk yüksek eğim ve 14 viraj ortadan kaldırılacak. 

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  • 4 Sabuncubeli Tüneli'nin bitimine 264 metre kaldı
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    Projenin hem Manisa hem de İzmir kısmında kurulan şantiyelerde 500 yüz işçi tünelin kalan 264 metrelik bölümü bitirmek için gece gündüz çalışıyor.

  • 5 Sabuncubeli Tüneli'nin bitimine 264 metre kaldı
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    "8-9 EYLÜL'DE IŞIK GÖRÜLECEK"

    AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir için hazırladığı "35 İzmir 35 Proje"nin içinde yer alan Sabuncubeli Tüneli'nde yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

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