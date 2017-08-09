Yıllardır zarar eden BOTAŞ’ın 2016’da kurumlar vergisi rekoru kırdı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bu yıl 2016’da vergi şampiyonu olan kurumları kimseye haber vermeden internet sitesine koydu. En ilginç rakam ise bu yıl vergi şampiyonu olan kurumun adının açıklanmamasıydı. En çok vergi ödeyen ikinci kurum ise geçen yılların şampiyonu Ziraat Bankası 1 milyar 863 milyon lira vergi ödedi. Şampiyon kurumun ise doğal olarak vergisinin bu rakamın üstünde olması yani en az 1.9 milyar lira civarında olması gerekiyor. Bu vergi ise en az 8 milyar liralık bir kâr rakamının olması gerektiği anlamına geliyor. Türkiye’de bu büyüklükte kâr eden tek kurum ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ yani kısa adı ile BOTAŞ’tan başkası değil. Gazete Habertürk'ten Rahim AK'ın haberine göre BOTAŞ, 2015’te 2.4 milyar lira kâr ederken bu tutar 2016’da 8.1 milyar liraya çıktı.

REKOR KÂR FİYAT VE KURDAN

BOTAŞ’ın rekor kârının nedeni ise 2016’da dünya doğalgaz fiyatlarının (MMBTU) 3 bin dolardan bin 639 dolara inmesi ve bunun yanı sıra dolar kurunun da 3 liranın üstünden 2.79’a kadar gerilmesi. Böylece hem kurdan hem satış maliyetinden avantajlı hale gelen BOTAŞ’ın kâr rakamı 3.5 kat artmış oldu. Kurumun satışları 2015’te 37 milyar liraydı. Bu rakam fiyatın düşmesiyle 29 milyar liraya indi. Doğalgazın BOTAŞ’a maliyeti ise 34 milyar liradan 21 milyar liraya geriledi. Böylece vergi öncesi faaliyet kârı rakamı 2 milyar 357 milyondan 7 milyar 996 milyona tırmandı. 2015’te karşılık ve önceki dönem giderleri nedeniyle vergi ödenecek bir tutar oluşmayan kurumun 2016 vergisi 1 milyar 998 milyon lira oldu. Net kâr rakamı ise 6 milyar 935 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu kârda Merkez Bankası’nın da rolü oldu. Merkez’in BOTAŞ için yaptığı döviz alımları şirketin gaz satın alma maliyetlerine avantaj sağladı.

Türkiye’nin ithal ettiği doğalgazı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) dağıtım şirketlerine belirli bir bedel üzerinden satıyor. Dağıtıcılar da aldıkları doğalgazı üzerine kârlarını koyarak hanelere ve işyerlerine ulaştırıyor.

VERGİYİ YÜZDE 26 TIRMANDIRDI

BOTAŞ’ın da etkisiyle 2016’da kurumlar vergisi tutarı % 26 artarak 37 milyar liradan 46.9 milyar liraya tırmandı. Kurumlar vergisi 2015’te yüzde 5 ve 2014’te yüzde 11 artabilmişti.

İSTE BOTAŞ’IN 2016 YILI BİLANÇOSU

Kurum 2016’da kârı 3.5 kat artırarak 8.6 milyar liraya çıkardı ve 1.9 milyar lira vergi ödedi.

BOTAŞ’ın 8.1 milyarlık rekor kârı ile Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi’nde önemli bir gelir elde etti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’de yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranının tahsilatı ve yatırımları artırmak için ileride indirilebileceğini açıklamıştı.

DOĞALGAZ FATURASI 1 YILDA YAKLAŞIK YÜZDE 27 GERİLEDİ

BOTAŞ, 2010’da doğalgazın standart metreküpünü (Sm3) dağıtıcılara 0.4713 TL’den verdi. Aradan geçen süre içerisinde BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatları 0.8484 TL’ye kadar çıksa da 2016’da bu fiyat 0.7041 TL oldu. 2016’nın başından itibaren petrol ve doğalgaz fiyatlarının da etkisiyle Türkiye’nin doğalgaz faturası azaldı. 2012’de 42.3 milyar dolarlık doğalgaz ithalatı yapan Türkiye, doğalgaza 2015’te 24.8 milyar dolar, 2016’da ise yaklaşık 16 milyar dolar ödedi. BOTAŞ’ın faturası ise dolar bazında yüzde 27 gerileme ile 2015’te ortalama 230 dolardan 180 dolara kadar inen doğalgaz fiyatı ile birlikte yaklaşık 7.5 (21 milyar TL) milyar dolara indi. Dolar kuru da gerileyince Türk Lirası bazında geliri önemli oranda arttı.

ZİRAAT BANKASI 1.8 MİLYAR TL İLE İKİNCİ

İLK 10 REKORTMENİN 8’İ BANKALARDAN

2015’te listenin zirvesinde Merkez Bankası, 2014’te Ziraat Bankası yer almıştı. İkinci Ziraat Bankası’na 1 milyar 863 milyon 822 bin 27 lira vergi tahakkuk ettirildi. 2015 yılında listenin ilk sırasındaki Merkez Bankası, tahakkuk ettirilen 1 milyar 625 milyon 60 bin 930 lira ile 3. sırada yer aldı. Kurumlar Vergisi rekortmenlerini, sırasıyla Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Halk Bankası, Elektrik Üretim AŞ izledi. Türkiye Halk Bankası’nın katılımıyla listenin ilk 10 sırasındaki banka sayısı 8’e çıktı. Listede bankacılığın yanı sıra telekomünikasyon, enerji, inşaat, çimento, şirketleri ön plana çıktı. İlk 100’e giren kurum ve şirketlerden 27’si ise isminin açıklanmasını istemedi.