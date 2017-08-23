Limonun kilosu bahçede 1 TL, pazarda ise 6 TL'ye satılıyor

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"Limon hasat edilirken bunun işçiliği nakliyesi, paketleme tesislerinde işlenmesi var. Hepsinin toplam maliyeti 2 lirayı bulmakta. Fakat pazar ve marketlerde 4-5 katı fiyatlarla satılıyor. Bu bizim ülkemizin en büyük sorunu. Bu konuya cumhurbaşkanımız ve bizim genel başkanımız her zaman dile getirmekte. Ama nedense bunun önüne bir türlü geçilemedi. Burada kooperatifleşme ön plana çıkmakta. Bunu da Türkiye'de hiç kimse kuramadı ve başaramadı"