İkinci elde ayıplı mala ilk ceza

İkinci araç satışında emsal bir karar çıktı. Bir vatandaş, “sahibinden. com” internet sitesinde yer alan bir ilan üzerine, bir galericiden araç satın aldı. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre ilanda yer alan “Aracın tüm bakımları yapılmıştır” açıklaması ile ekspertiz raporuna güvenen tüketici, araç için 27 bin 518 TL ödedi. Ancak araç devir işleminden 4 gün sonra, seyir halinde iken motor arızasından dolayı yolda kaldı.

Vatandaş, galeri ve ekspertiz aleyhine tüketici mahkemesine dava açarak aracın bedeli ile 10 bin TL’lik manevi tazminat istedi. Mahkeme, araç bedelinin vatandaşa geri ödenmesine, ancak manevi tazminat talebinin reddine karar verdi. Karar, taraflarca temyiz edildi. Dava, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’ne geldi. ‘ONARIMI DA ÖDE’ Yargıtay, “gizli ayıp” bulunan aracın kullanılmasının mümkün olmadığının belgelerle sabit olduğuna ve aracın motor arızası bulunduğuna dikkat çekerek belgesi sunulan bin 917 TL’lik araç servis masrafının davacıya iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay, araç bedelinin yasal faiziyle birlikte bin 350 TL’lik avukatlık parasının davacıya ödenmesine, 3 bin TL’yi bulan mahkeme harçlarının da davalılardan tahsil edilmesine hükmetti.

EMSAL KARAR DAVALARA ÖRNEK OLACAK

Alınan bu karar diğer tüketicileri de yakından ilgilendiriyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, ikinci el araç satışında ilk defa böyle bir karar alındığını belirterek bu kararın tüketiciler için büyük önem taşıdığını kaydetti. Yetkililer, kararın emsal niteliğinde olduğunu, bundan sonraki benzer olaylar için örnek gösterileceğini ifade etti.