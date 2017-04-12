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spotify Chris Bevington
TEKNOLOJİ

Spotify'ın üst düzey yöneticisi Chris Bevington terör saldırısında hayatını kaybetti

Spotify'ın üst düzey yöneticisi, Global Ortaklıklar ve İş Geliştirme Direktörü Chris Bevington, cuma günü İsveç'te düzenlenen terör saldırında hayatını kaybetti.

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:07:00 Güncelleme: 10:20:10 HABERTURK.COM

İsveç'in başkenti Stockholm'de cuma günü gerçekleştirilen kamyonlu terör saldırında ölenlerden birisinin dünyanın en çok kullanılan müzik uygulaması Spotify'ın üst düzey yöneticilerinden biri olduğu ortaya çıktı. Spotify CEO Daniel Ek, Global Ortaklıklar ve İş Geliştirme Direktörü Chris Bevington'ın hayatını kaybettiğini Facebook hesabından duyurdu.

Spotify'ın Stockholm ofisinde çalışan Bevington, İngiliz vatandaşıydı.

Spotify CEO Daniel Ek, Facebook'taki hesabında Bevington ile ilgili şunları yazdı:

"Chris 5yıldan fazladır bizim takımımızın bir parçasıydı. Sadece yapılan işler üzerinde değil, aynı zamanda onu tanıyan ve çalışan insanlar üzerinde büyük bir etkisi vardı. Kendisinin kaybıından duyduğumuz üzüntüyü anlatacak kelime yok. Seni çok özleyeceğiz."

 

 

 

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