Akdamar Adası Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turist ağırlıyor

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Türkiye'nin ve Van'ın muhteşem tarihi güzelliklere sahip olduğunu anlatan Necakbur, "Buralar Allah'ın bir lütfu. Bu yüzden çok seviyoruz. Yılın belli dönemlerinde geldiğimiz Türkiye'de bu güzellikleri görme fırsatı buluyoruz. Akdamar Adası çok güzel bir yer bu güzellikleri herkesin görmesi gerekir. Ülkeme döndüğümde tüm arkadaşlarımı bu güzellikleri görmeye davet edeceğim" dedi.