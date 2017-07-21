TURİZM

Akdamar Adası Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turist ağırlıyor

21 Temmuz 2017 Cuma, 13:01:34 AA

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirleri ağırlıyor

  • 1 Akdamar Adası Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turist ağırlıyor
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    Yaz sezonuyla ziyaretçi sayısında artış yaşanan Gevaş ilçesi sınırlarındaki Akdamar Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

     

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    Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

     

  • 3 Akdamar Adası Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turist ağırlıyor
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    Adayı gezen İranlı Mesut Necakbur yaptığı açıklamada, Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini ve bu sayede biraz Türkçe öğrendiğini söyledi.

     

  • 4 Akdamar Adası Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turist ağırlıyor
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    Türkiye'nin ve Van'ın muhteşem tarihi güzelliklere sahip olduğunu anlatan Necakbur, "Buralar Allah'ın bir lütfu. Bu yüzden çok seviyoruz. Yılın belli dönemlerinde geldiğimiz Türkiye'de bu güzellikleri görme fırsatı buluyoruz. Akdamar Adası çok güzel bir yer bu güzellikleri herkesin görmesi gerekir. Ülkeme döndüğümde tüm arkadaşlarımı bu güzellikleri görmeye davet edeceğim" dedi.

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  • 5 Akdamar Adası Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turist ağırlıyor
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    "KENDİMİ AKDENİZ VE EGE'DE HİSSETTİM"

    İzmir'den torununu ziyaret için Van'a geldiğini belirten Kemal Özdemir ise Türkiye'nin farklı güzelliklerini görmeyi sevdiğini dile getirdi.

     

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