Gaga Gölü kano sporu ile turizme hazırlanıyor

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Kano sporu için Gaga Gölü'nün çok uygun olduğunu söyleyen Yusuf Kaynar, "Kano sporcuları buraya gelerek bu sporu burada gerçekleştiriyorlar. Bizler de onları görünce mutlu oluyoruz. İnşallah hedeflediğimiz proje gerçek olur" şeklinde konuştu.