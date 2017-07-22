TURİZM

Gaga Gölü kano sporu ile turizme hazırlanıyor

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:55:30 İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü'nü turizme kazandırmak için çalışmalar devam ediyor. Gaga Gölü'nde kano sporu rağbet görüyor

  • 1 Gaga Gölü kano sporu ile turizme hazırlanıyor
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    Gaga Gölü'nü turizme kazandırmak için çalışmalara başlanıldığını ve epey bir yol kat ettiklerini belirten Sefaköy Mahallası Muhtarı Yusuf Kaynar, Gaga Gölü'nün turizme kazandırılma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

  • 2 Gaga Gölü kano sporu ile turizme hazırlanıyor
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    Kaynar, şu açıklamalarda bulundu:

  • 3 Gaga Gölü kano sporu ile turizme hazırlanıyor
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    Fatsa ilçemize 10 kilometre uzaklıkta ve gerçekten görünümü ile çok güzel bir doğaya sahip bir yere sahip Gaga Gölümüz. Buranını turizme kazandırılması için bizler gayret gösteriyoruz. 

  • 4 Gaga Gölü kano sporu ile turizme hazırlanıyor
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    Gölümüz turizm açıldığında Meşebükü ve Sefaköy Mahallelerimiz birleşmiş olacaktır. Gaga Gölü turizme hazırlanmak için tüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. En kısa zamanda bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz.

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  • 5 Gaga Gölü kano sporu ile turizme hazırlanıyor
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    Kültür ve Turizm Bakanı'nın AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş'un da desteklerinden bahseden Yusuf Kaynar, sözlerine şöyle devam etti:

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