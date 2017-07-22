Gaga Gölü kano sporu ile turizme hazırlanıyor

Gaga Gölü'nü turizme kazandırmak için çalışmalara başlanıldığını ve epey bir yol kat ettiklerini belirten Sefaköy Mahallası Muhtarı Yusuf Kaynar, Gaga Gölü'nün turizme kazandırılma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
Kaynar, şu açıklamalarda bulundu:
Fatsa ilçemize 10 kilometre uzaklıkta ve gerçekten görünümü ile çok güzel bir doğaya sahip bir yere sahip Gaga Gölümüz. Buranını turizme kazandırılması için bizler gayret gösteriyoruz.
Gölümüz turizm açıldığında Meşebükü ve Sefaköy Mahallelerimiz birleşmiş olacaktır. Gaga Gölü turizme hazırlanmak için tüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. En kısa zamanda bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz.
Kültür ve Turizm Bakanı'nın AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş'un da desteklerinden bahseden Yusuf Kaynar, sözlerine şöyle devam etti: