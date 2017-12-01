Ekonomist Joseph Stiglitz'den Bitcoin çıkışı

Dijital para birimi Bitcoin 11 bin dolar seviyesini aşmasının ardından yüzde 20’lik bir düşüşle yeniden 9000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bu yıl yüzde 900 yükseliş kaydeden Bitcoin’e yönelik talep kurun 10 bin doları aşmasının ardından adeta patladı. Diğer yandan hem hızlı yükseliş hem de kâr realizasyonunun tetiklediği sert düşüş Bitcoin işlemlerini gerçekleştiren dijital para platformlarını zorladı. Pek çok siteye erişim aksadı. Avrupalı bitcoin borsası Bitstamp da sıkıntı yaşayan platformlar arasındaydı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Bitstamp, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada özellikle erişim konusunda yaşanan sorunun çözüldüğü belirtildi.
TALEP SİTELERİ ZORLADI
New York merkezli Gemini de bazı hizmet sorunları olduğunu ancak tüm müşterilerinin varlıklarını güvende olmaya devam ettiğini, erişim sorunlarını çözmek için çalıştığını ifade etti. Bu arada dijital para birimlerine yönelik uyarılar da devam ediyor. Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz yaptığı açıklamada başta Bitcoin olmak üzere dijital para birimlerinin tehlikelerine işaret ederek “Devletin öncelikli görevlerinin başında bir para birimi oluşturmak gelir. Bitcoin ise aynı benzerleri gibi sadece bir balon. Ayrıca sosyal bakımdan da herhangi bir anlam taşımıyor. Bu nedenle de hemen yasaklanmalı” dedi.
BITCOIN’E NASDAQ’TAN DA DESTEK GELDİ
Diğer yandan Bitcoin vadeli kontraları işleme açmayı planlayan borsalar arasına Nasdaq da katıldı. Daha önce CME ve CBOE yıl sonuna kadar Bitcoin vadeli kontratlarını işleme açmayı hedeflediklerini duyurmuşlardı. Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Nasdaq ve bir aracı kurum olan Cantor Fitzgerald LP, Wall Street’teki Bitcoin yarışına katıldılar. Nasdaq, Bitcoin vadelilerini 2018 ilk çeyrekte işleme açmayı amaçlıyor. Cantor Fitzgerald da Bitcoin türevlerini kendi sahip olduğu bir borsada 2018’in ilk yarısında işleme açmayı değerlendiriyor.
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