Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bulunan bir müzikholün önünde meydana geldi.

Bir görgü tanığının kaydederek haberturk.com whatsapp ihbar hattına gönderdiği görüntülerde iki şahsın bir kadınını yere yatırarak darp ettiği görüldü.

Görgü tanığı, saldırganların kadını bir araca bindirdikten sonra da darp etmeye devam ettiğini ve olay yerinden götürdüklerini ifade etti.

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