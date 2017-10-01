Eskişehir'de otomobil, Şehir Hastanesi inşaatı yanında yapımı devam eden üst geçitin köprü ayaklarına çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 03.30 sıralarında 71 Evler Mahallesi Çevreyolu Şehir Hastanesi inşaatı karşısında meydana geldi. Ankara'dan kent merkezine gelen 38 yaşındaki Kamil Çolaker yönetimindeki 26 BS 739 plakalı otomobil, yapımı devam eden araç üst geçit köprüsü ayaklarına çarptı.



Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Kamil Çolaker ile 40 yaşındaki Vatan Topbaşlı öldü, ağır yaralanan 36 yaşındaki Sayın Demir ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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