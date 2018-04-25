Fas yerel basını kısa süre önce doğuştan kısır olduğunu öğrenen ve 9 çocuk sahibi adamın hikâyesini konuşuyor.

Fas'ın Sidi Slimane şehrinde yaşayan 9 çocuk babası profesör, 'kısır' olduğunu öğrendikten sonra hayatının şokunu yaşadı. 35 yıllık evli ve 9 çocuğu bulunan profesör, rutin üroloji kontrolünde doğuştan kısır olduğunu öğrendi.

Doktoru ona sağ testisinde küçük bir kist olduğunu ve bu kist nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Ancak bu kistin ufak bir operasyonla alınabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan ortada çok ciddi bir problem vardı. Çünkü 35 yıllık evli adamın 9 çocuğu vardı! Haberi alır almaz soluğu mahkemede alan Faslı adam, karısına dahi haber vermeden avukatıyla beraber gerçeği ortaya çıkarmak için elinden geleni yaptı.

KARISINA DAVA AÇTI!

50 yaşındaki adam, ilk olarak karısına boşanma ve zina suçlamasıyla karısına dava açtı. Daha sonra 9 çocuğun hepsinin reddedilmesini talep etti.

Bu talebin ardından mahkeme kararıyla çocuklarına DNA testi yapıldı ve iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı. 9 çocuğun hiçbiri onun değildi. Fas basınından edinilen bilgiye göre çiftin şu an boşanma sürecinde olduğu öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER