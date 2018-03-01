FETÖ'nün 'İnsan kaynakları' grubu ortaya çıkarıldı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen eski sağlık memurunun, yargılama aşamasında deşifre edilen ByLock yazışmalarıyla örgütün "insan kaynakları yapılanması" hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan M.K'nin, ByLock yazışmaları deşifre edildi. Yazışmalardan, örgütün insan kaynakları il sorumlusu M.K'nin aktif olarak ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
M.K'nin, Kayseri'de görev yapan örgüt üyesi tutuklu eski sağlık memuru A.K. ve diğer örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışmalarda, FETÖ'nün ByLock üzerinden "İNKA" adıyla insan kaynakları grubu oluşturduğu ortaya çıkarıldı.
Mahkemedeki savunmasında "ByLock programını 2014 yılında eşimle görüşmek için internetten indirdim. Hem kendi hem de eşimin telefonuna programı yükledim. Amacım sadece eşimle mesajlaşmaktı." diyen ancak mahkeme başkanının "(20 aylık çocuğum var, eşim tutuklu.) diyorsun, sen hala kimi savunup, kimi gizliyorsun." sorusu üzerine suçunu kabul eden M.K'nin de İNKA yapılanması içerisinde yer aldığı bilgisine ulaşıldı.
M.K'nin, Kayseri ve çevre illerde faaliyet yürüten şahıslarla bağlantılı olduğu, belirli periyotlarla Kayseri ve Nevşehir'de düzenlenen toplantılara Sivas il yapılanmasını temsilen katıldığı, örgüt içerisindeki "bölge imam"ları ve üniversite mezun mesulleriyle irtibatlı olduğu tespit edildi.
ByLock yazışmalarını deşifre eden Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, İNKA yapılanmasında da il örgütlenmesi gibi alt ve büyük bölgelerin bulunduğunu, faaliyet alanlarının kamu kurumlarında göreve başlayan örgüt mensupları, üniversite sınavlarına giren FETÖ üyeleri, mütevelliler ve mütevellilerin öğrenci yakınları olduğunu ortaya çıkardı.
AA'nın haberine göre; yazışmalardan, İNKA grubunda, üniversite, lise ve ortaokul düzeyinde öğrencilerin örgüte bağlı eğitim kurumları, kurs, gençlik merkezi ve okuma merkezi gibi kurumlara yönlendirilmesinin sağlanarak eleman temini, üniversite sınavlarına girecek FETÖ'ye yakın öğrencilerin, kamu kurumlarına atanan örgüt üyelerinin, terör örgütüne bağlı bekar memurların ikamet ettiği evlerin takibinin yapıldığı belirlendi.
Gruptaki 26 kişinin yaptığı ByLock yazışmalarında, örgüt üyelerinin zaman zaman Kayseri'de insan kaynakları toplantısı yaptığı da belirlendi.
GRUPTAKİ YAZIŞMALAR
İNKA grubunda yapılan bir yazışmada, örgüt üyelerinden personel eksiltmeye gidilmemesi için NT mağazalarından alışveriş yapılması istenerek, "NT hala bizim mağazamız, yapacağınız alışverişler çalışanların devamlılığını sağlaması adına önemli, lütfen kimse yoruma girmesin ve bizden gelmeyen kulaktan duyma bilgilere itibar etmeyin." ifadeleri bulunuyor.
Örgütün düzenlediği gezilere katılanların buna ilişkin fotoğrafları yok etmelerinin istendiği bir diğer yazışmada ise "Hizmetle ilgili gezi, program gibi resimleri imha edin. Hem kendimizi hem de resimdeki diğer dostlarımızı korumak için buna azami dikkat edelim." şeklinde uyarılar yer alıyor.
Yazışmalarda, örgüt üyelerine, İNKA toplantılarında ele alınacak konular ve örgüte eleman kazandırma konusunda bilgiler verilirken, İNKA toplantılarının aksatılmaması, bölge ve il mesulleriyle tanışılması öneriliyor.
"KAĞIT KULLANMAYIN" TALİMATI
Kağıt kullanılmaması ve bilgilerin ByLock üzerinden yazılması istenen yazışmalarda, hazırlanan İNKA raporuyla ilgili şu bilgiler yer alıyor:
"Üniversite mezunu memuriyete atanmış kişilerin bize devirleri, mütevelli abi ve abla çocuklarının evlere, gençlik merkezlerine ve okuma salonlarına aktarımının takibi, üniversite sınavına girecek kişilerin tespiti ve tanıştırılması, 2016 yılında üniversite sınavına gireceklerin tespiti (Buradaki hedefimiz ildeki mütevelli sayısı çarpı bir bekliyoruz. Kriterimiz ev veya yurda yerleşebilecek potansiyelde olmalı). Bekar memur evi sayısı ve kalanların sayısı ile takip durumları, şubat sonu programlara katılım durumları, mütevelli sayısı, sohbet sayısı sohbet katılım durumları, sömestir tatilinde Ali Ünal abinin kitabı ile Veysel Ayhan abinin kitabının okunmasını istemiştik, kitabı bitirenlerin sayısı, talebe aktarım durumları, üniversite mezunu üniteye aktarılan memur durumları."
Grupta yer alan üyelere 1 dolarları ceplerinde bulundurmamaları uyarısının da yapıldığı yazışmaların bazıları şöyle:
"Abiler, gündem maddelerini ekleyelim. Programlar, katılım durumları, içerik, yeni yapılacak programlarla ilgili planlamalar, kitap bitiren sayısı, mütevelli sayıları, seminer sayıları ve katılımları, gezi planlamaları, gezinin hedefi gibi konuların raporlarını hazırlayalım.
Abiler, dua saatimizin aynı zamanda hoca efendiyle (FETÖ elebaşı Fetullah Gülen) denk gelmesi için yaklaşık 1 saat sürecek şekilde 22.30'da başlayalım. Bütün küçük gruplarımız, bölgelerimiz günlük bir cevşen hatmi yapacak şekilde acil dağıtım yapalım. Bu olayı da İNKA üzerinden takip edelim."
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