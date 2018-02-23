FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Şubat günü gözaltına alınan 122 şüpheliden 27'si tutuklandı.

4 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 91 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. 10 kişinin etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunduğu belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, soruşturma kapsamında FETÖ üyesi muvazzaf askerlerin örgüt 'abileri' tarafından Üsküdar Kısıklı'da bulunan bir marketteki ankesörlü telefondan aranarak toplantılara çağrıldıkları belirlenmişti. Şüpheli 170 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış 21 Şubat günü başlatılan operasyonda, adreslerinde bulunan 122 kişi gözaltına alınmıştı.

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