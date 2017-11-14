Fİ’nin yazarı Azra Kohen'den Başak Sayan'ın intihal iddiasına dava

Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, Fİ’nin, “Bağlanma Korkusu” isimli kitabından intihal olduğunu ileri süren sunucu- oyuncu Başak Sayan’a tazminat davası açtı. Sayan’ın, 2010’da yazdığı Bağlanma Korkusu kitabı 2011’de yayımlandı. Azra Kohen’in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ ise 2013’te. Fİ, diziye uyarlandı. Başak Sayan kısa süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fİ’de, kitabından intihal yapıldığını öne sürdü.
Yazar Azra Kohen ise 2014’te yayınevinin düzenlediği bir toplantıda Başak Sayan’ın kendisine Fİ’yi beğenerek okuduğunu söylediğini, kitabını da imzaladığını anlattı. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'nın haberine göre kitabı yayınladıktan 4 yıl sonra Sayan’ın kötü niyetli olarak iddiayı ortaya attığını belirten Kohen, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Azra Kohen iki kitap arasında intihal olup olmadığını mahkemenin tespit ederek, intihali kimin yaptığının belirlenmesini istedi.
2009’DA DİZİ OLARAK YAZDIM
“Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin konusunu ve karakterlerini 2009’da dizi senaryosu olarak yazmaya başladım” diyen Kohen intihal iddiasının onur kırıcı olduğunu belirtip Sayan’ın mal varlığına ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.