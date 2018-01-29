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Aslında bu rakamın menajerlik ücreti adı altında verildiği, üstelik 4 yıllık anlaşma karşılığında yılda 2 Milyon 750 Bin Euro ücret alacağı açıklanan Ndiaye’nin bu ücretinden her yıl 750 Bin Euro’yu Osmanlıspor’a ödenmek üzere ileri tarihlere çekler yazıldığı ortaya çıktı.