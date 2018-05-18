Kaza, Gaziantep- Nurdağı karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Ali Kaygın yönetimindeki mıcır yüklü TIR, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen ve aynı firmada birlikte çalıştıkları akrabası da olan Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı TIR ile çarpıştı.



İKİ SÜRÜCÜ DE AKRABA ÇIKTI



DHA'nın haberine göre, kazada, dorseden ayrılan TIR'ın ön bölümünde sıkışarak yaralanan 2 sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı ve sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde müdahale edilen akraba 2 sürücü doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



KAZA ANI KAMERADA



Öte yandan birbirleriyle akraba oldukları ortaya çıkan sürücüler Mehmet Çetinkaya ile Ali Kaygın'ın yaşamını yitirdiği kaza anı ise bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ali Kaygın'ın kullandığı TIR'ın bir anda karşı şeride geçtiği ve Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı TIR ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpışmayla yoğun toz kütlesinin havaya yükseldiği görüntülerde, kazayı fark edenlerin yardıma koşuşu dikkat çekiyor.

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