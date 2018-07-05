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Sabahları yaşanan vücut ağrıları ile ilgili önemli bilgiler veren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, gece uykudan uyandıran ağrılara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Ağrı mı yoksa tutukluluk mu hissedildiği kişi tarafından mutlaka ayırt edilmeli” dedi.