6 | 12

TEDAVİ KİMLER İÇİN GEREKLİ?

Doç. Dr. Yaprak Banu Ünver, tedavi yaklaşımı konuşundu şunları anlatıyor: “Retinada herhangi bir sorun yoksa genel olarak bu siyah noktalar zamanla küçülür ve kişinin dikkatini çekmez hale gelir. Bu nedenle genellikle tedavi gerekmez. Eğer kişiyi aşırı rahatsız ediyorsa ya da görmeyi düşürecek kadar fazla miktarda ise tedavi edilebiliyor.