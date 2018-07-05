Hemen hepimiz kitap okurken ya da aydınlık bir ortama bakarken gözlerimizin önünden sineklerin uçuştuğu hissini yaşamışızdır. Çoğunlukla önemsenmeyen bu durum aslında bazı göz hastalıklarının habercisi olabiliyor. Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yaprak Banu Ünver, gözde sinek uçuşmalarının özellikle ışık çakması ile beraber görüldüğünde, göz hekimine başvurmak gerektiğine dikkat çekiyor.
Yaşlanmaya bağlı olarak göz içindeki yapısal değişikliklere bağlı ortaya çıkan sorunlardan biri de göz önünde sinek uçuşması ya da siyah lekeler görmek. Düz beyaz veya mavi gökyüzüne bakıldığında artan bu nokta ya da solucan şeklindeki görüntüler genellikle bakış yönüne doğru hareket ediyor. Çoğu zaman 50 yaşından sonra rastlanılan bu sorun sıklıkla görülüyor.
Göz önünde uçuşan sinekler ya da siyah noktalar görmenin retina yırtılması gibi önemli bir göz hastalığının da habercisi olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Yaprak Banu Ünver, kesin tanı için göz hekimine başvurmak gerektiğinin altını çiziyor.
GÖZÜN İÇİNDEKİ JEL YAPI BOZULUYOR VE...
Göz içinde retina ve lens arasında bulunan “vitreus” adı verilen madde yaşla birlikte zaman içinde retinadan ayrılarak büzüşmeye başlıyor. Orta yaşlara erişildiğinde ise gözün içindeki jel kıvamındaki yapıdaki değişiklikler dikkat çekiyor. Ne yazık ki bu madde zaman içinde kendini yenileyemiyor. İlerleyen yaşla birlikte vitreusun yapısı bozuluyor, jel yapısı, sıvı ve lif halini alıyor.
Doç. Dr. Yaprak Banu Ünver, “Sorun yüzde 15 oranında retinada yırtılma, kanama veya yarılmayla beraber olabileceğinden, ani başladığında mutlaka ciddiye alınmalı. Ayrıntılı bir retina muayenesi yapılmalı” diye konuşuyor. Bununla birlikte özellikle miyoplarda, enfeksiyon ya da cerrahi geçirmiş kişilerde bu durum daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor.
TEDAVİ KİMLER İÇİN GEREKLİ?
Doç. Dr. Yaprak Banu Ünver, tedavi yaklaşımı konuşundu şunları anlatıyor: “Retinada herhangi bir sorun yoksa genel olarak bu siyah noktalar zamanla küçülür ve kişinin dikkatini çekmez hale gelir. Bu nedenle genellikle tedavi gerekmez. Eğer kişiyi aşırı rahatsız ediyorsa ya da görmeyi düşürecek kadar fazla miktarda ise tedavi edilebiliyor.
Bu durumda Yağ lazerle belirli konumda ve büyüklükte olan vitreus lifleri ”vitreolizis” dediğimiz yöntemle yok edilebilir. Ya da vitrektomi denilen ameliyatla vitreus jeli ve içindeki oluşumlar tamamen gözden uzaklaştırılabilir. Hastaların muayene olmadan, internet üzerinden buldukları damlalar ve bitkisel ilaçlara itibar etmemeleri önem taşıyor.”
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